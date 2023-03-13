Українські танкісти завершили навчання на Leopard 2 в Іспанії

Іспанські фахівці навчили 55 воїнів ЗСУ – 40 членів екіпажу танка та 15 спеціалістів-механіків

Українські екіпажі пройшли чотиритижневу програму навчання на танках Leopard 2A4 в Іспанії. Про це повідомляє Reuters.

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Підготовка проходила у Координаційному навчальному центрі у Сарагосі. В сумі іспанські фахівці навчили 55 воїнів ЗСУ – 40 членів екіпажу танка та 15 спеціалістів-механіків.

Один із офіцерів іспанської армії, капітан Контрерас, заявив, що тепер українці повернуться додому «з дуже добрими знаннями про танки Leopard 2».

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«Це був дуже напружений процес. Хоча танки були різними, було багато систем, які збігалися, і це значно полегшило завдання. При цьому разом із мотивацією, яку привніс особовий склад, та їх бажанням навчатися, ми бачимо, що вони дуже добре підготовлені до відновлення бойових дій», – розповів Контрерас.

Нагадаємо, нещодавно міноборони Польщі анонсувало поставку другої партії танків Leopard 2 Україні.

24 лютого перші танки Leopard 2 вже прибули в Україну.