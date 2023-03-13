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Українські танкісти завершили навчання на Leopard 2 в Іспанії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українські танкісти завершили навчання на Leopard 2 в Іспанії
фото ілюстративне

Іспанські фахівці навчили 55 воїнів ЗСУ – 40 членів екіпажу танка та 15 спеціалістів-механіків

Українські екіпажі пройшли чотиритижневу програму навчання на танках Leopard 2A4 в Іспанії. Про це повідомляє Reuters.

Підготовка проходила у Координаційному навчальному центрі у Сарагосі. В сумі іспанські фахівці навчили 55 воїнів ЗСУ – 40 членів екіпажу танка та 15 спеціалістів-механіків.

Один із офіцерів іспанської армії, капітан Контрерас, заявив, що тепер українці повернуться додому «з дуже добрими знаннями про танки Leopard 2».

«Це був дуже напружений процес. Хоча танки були різними, було багато систем, які збігалися, і це значно полегшило завдання. При цьому разом із мотивацією, яку привніс особовий склад, та їх бажанням навчатися, ми бачимо, що вони дуже добре підготовлені до відновлення бойових дій», – розповів Контрерас.

Нагадаємо, нещодавно міноборони Польщі анонсувало поставку другої партії танків Leopard 2 Україні.

24 лютого перші танки Leopard 2 вже прибули в Україну.

Теги: Іспанія Україна ЗСУ танки

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