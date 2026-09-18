Операція «Вівальді»: масове знищення дронів відкрило шлях штурмовикам

Російські військові, втративши свої «очі» в небі, доповідали командуванню про утримання позицій

Українські військові позбавили окупантів розвідки з повітря та забезпечили приховане просування штурмових груп

Під час першого сезону операції «Вівальді» підрозділи протиповітряної оборони Третього армійського корпусу масово знищували російські безпілотники, позбавляючи окупантів можливості отримувати інформацію про ситуацію на полі бою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Третого армійського корпусу.

Завдяки системному знищенню розвідувальних дронів та створенню єдиного радіолокаційного поля українські військові перехопили ініціативу в повітрі. Це дозволило застосувати механізовані наступи під прикриттям екіпажів дронів-перехоплювачів.

У Третьому корпусі зазначили, що російські військові, втративши свої «очі» в небі, доповідали командуванню про утримання позицій, які на той момент уже займали українські штурмовики.

За даними військових, штурмові групи та бронетехніка могли приховано маневрувати, швидко вклинюватися в оборону противника та розвивати наступ.

До операції були залучені 1030-й зенітний ракетний артилерійський полк «Аквіла», підрозділи ППО 66-ї окремої механізованої бригади, 3-ї окремої штурмової бригади, 125-ї окремої важкої механізованої бригади, 60-ї окремої механізованої бригади, а також пілоти 3-го прикордонного загону.

Варто зазначити, що раніше Третій армійський корпус 15 вересня заявив про проведення наступальної операції на півночі Донецької області. За даними військових, українські підрозділи зачистили близько 75 кв. км території та деокупували понад 10 кв. км.

У корпусі також повідомили про значні втрати російських військ під час першого етапу операції. Зокрема, йдеться про понад 12 тис. знищених безпілотників та сотні одиниць техніки й артилерійських систем.

За задумом операції, українські сили мали не лише вибити російські підрозділи з окремих ділянок, а й порушити їхню логістику та послабити можливості для подальшого просування.