Українські військові поцілили у ворожий «Бук» із відстані 60 км
ЗСУ використали один із високоточних зразків озброєння, наданих партнерами
Українські захисники знищили російський зенітний ракетний комплекс «Бук-М3» поблизу населеного пункту Веселе, що у Пологівському районі Запорізької області. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
«За допомогою одного із високоточних зразків озброєння, наданих нам, нашими партнерами, було знищено установку Бук-М3 поблизу населеного пункту Веселе. В результаті знищено саму установку і трьох свинособак з розрахунку комплексу», – сказано у повідомленні.
Військові додають, що дальність до цілі була близько 60 км.
Нагадаємо, у суботу, 10 грудня, у смт Совєтське в окупованому Криму сталася масштабна пожежа. Пожежа виникла близько 6-ї години ранку в казармі, де розмістили кілька сотень (за деякими даними – кілька тисяч) мобілізованих російських окупантів.
Також 8 грудня у Севастополі пролунали вибухи.
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