Ракетна загроза з моря: скільки «Калібрів» готові вдарити по Україні
У Чорному морі вісім ворожих кораблів
Станом на ранок 22 квітня Росія тримає у Чорному морі два ракетоносії. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.
«У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають вісім ворожих кораблів, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до восьми ракет», - йдеться у повідомленні.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, а Середземному морі на бойовому чергуванні – до восьми ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 24 ракет.
Раніше у ЗСУ повідомили, що росіяни будуть економити ракети, але українцям не варто розслаблятися, адже ворог залишає за собою ракетні обстріли як один з пріоритетних способів надавати собі штучну перевагу, коли немає успіхів на полі бою.
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