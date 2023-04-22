Ракетна загроза з моря: скільки «Калібрів» готові вдарити по Україні

У Чорному морі вісім ворожих кораблів

Станом на ранок 22 квітня Росія тримає у Чорному морі два ракетоносії. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

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«У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають вісім ворожих кораблів, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до восьми ракет», - йдеться у повідомленні.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, а Середземному морі на бойовому чергуванні – до восьми ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 24 ракет.

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Раніше у ЗСУ повідомили, що росіяни будуть економити ракети, але українцям не варто розслаблятися, адже ворог залишає за собою ракетні обстріли як один з пріоритетних способів надавати собі штучну перевагу, коли немає успіхів на полі бою.