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Ракетна загроза з моря: скільки «Калібрів» готові вдарити по Україні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ракетна загроза з моря: скільки «Калібрів» готові вдарити по Україні
РФ обстрілює Україну ракетами «Калібр»
фото з відкритих джерел

У Чорному морі вісім ворожих кораблів

Станом на ранок 22 квітня Росія тримає у Чорному морі два ракетоносії. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

«У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають вісім ворожих кораблів, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до восьми ракет», - йдеться у повідомленні.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, а  Середземному морі на бойовому чергуванні – до восьми ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 24 ракет.

Ракетна загроза з моря: скільки «Калібрів» готові вдарити по Україні фото 1

Раніше у ЗСУ повідомили, що росіяни будуть економити ракети, але українцям не варто розслаблятися, адже ворог залишає за собою ракетні обстріли як один з пріоритетних способів надавати собі штучну перевагу, коли немає успіхів на полі бою.

Теги: Чорне море ракета окупанти війна корабель

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