Захоплення Покровська: комбат «Вовків да Вінчі» розповів про тактику росіян

Окупанти зайдуть усередину після того, як логістика до міста стане неможливою

Ворог буде намагатися обрізати трасу з Покровська на Дніпро

Російські загарбники можуть розпочати бої в Покровську в будь-який момент, проте вони не будуть одразу штурмувати місто. Про це повідомив комбат «Вовків да Вінчі» Сергій Філімонов, передає ТСН.

Філімонов пояснив, що перед тим, як розпочати заходити до населеного пункту, окупанти обрізають логістику та намагаються обійти його з двох боків. А вже після того, як логістика до міста стає неможливою, починають заходити всередину.

«Із Покровськом буде та сама історія. Ворог буде намагатися обрізати трасу з Покровська на Дніпро і, коли місто буде в напівоточенні або в оточенні, коли там не можна буде здійснювати нормальну логістику, буде намагатися пробитися всередину – в лоб він не піде», – каже він.

Бої з розрахунком розтягнути сили українських оборонців можуть розпочатися в будь-який момент.

Нагадаємо, російське командування відновило наступальні операції для захоплення Покровська шляхом поворотного маневру з півдня, але цей маневр обходиться величезними витратами російської живої сили та техніки.

Згодом стало відомо, що окупанти перебувають на відстані трьох кілометрів від околиць населеного пункту.

Командир 108-го батальйону «Вовки Да Вінчі» Сергій Філімонов назвав головну причину складної ситуації українських військ на Покровському напрямку – некомпетентне управління військами.