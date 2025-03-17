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Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому пілоту F-16

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому пілоту F-16
Раніше наказом Головнокомандувача ЗСУ льотчику присвоєно військове звання полковник посмертно
фото з відкритих джерел

Пілот загинув 26 серпня під час відбиття російського масованого ракетно-авіаційного удару

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України полковнику Олексію Месю, який загинув 26 серпня під час відбиття російського масованого ракетно-авіаційного удару. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт Офісу президента.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Месю Олексію Сергійовичу – полковнику (посмертно)», – йдеться в указі.

Що відомо про Героя України

Олексій Месь на позивний Мунфіш лобіював передавання Україні винищувачів F-16. Він, та загиблий пілот Андрій Пільщиков на позивний Джус, їздили до США, спілкувалися з медіа та посадовцями. Месь вільно володів англійською – міг на рівних аргументувати потребу в захисті неба. 

Месь і Пільщиков з позивним Джус були однолітками і разом навчалися. І загинули з різницею в один рік і один день
Месь і Пільщиков з позивним Джус були однолітками і разом навчалися. І загинули з різницею в один рік і один день
фото з відкритих джерел

Зрештою, Мунфіш був одним із восьми перших українських пілотів, які навчалися керувати F-16 у Данії восени 2023 року. У вересні 2023 року ЗСУ писали, що офіцер з позивним Мунфіш проходить навчання на F-16 у Великій Британії. Він – один із тих пілотів, яких називають медійними.

26 серпня 2024 року росіяни вкотре завдали масованого ракетно-авіаційного удару. Льотчику Месю на борту F-16 вдалося знищити три крилаті ракети та один ударний БПЛА.

Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому пілоту F-16 фото 1
фото з відкритих джерел

«Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя. Олексій Месь був сильним і відданим воїном, висококласним льотчиком, лідером на землі і в небі, добрим другом, люблячим сином, батьком, чоловіком, патріотом своєї країни», – йшлося в повідомленні Командування Повітряних Сил ЗСУ.

У льотчика залишилися дружина Юлія, донька, мама, батько, сестра. Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України підполковнику Олексію Месю присвоєно військове звання полковник посмертно.

Нагадаємо, 26 серпня розбився один із винищувачів F-16, які Україна отримала від союзників. У Повітряних силах повідомили про загибель пілота Олексія Меся, який керував літаком. Він загинув 26 серпня, під час масованої атаки РФ на Україну. Тоді пілот збив три ворожі ракети та безпілотник. 

Як повідомлялося, Пентагон не надає допомоги Україні в розслідуванні щодо втрати першого винищувача F-16.

Видання Breaking Defense припускало, що український літак F-16, яким керував льотчик Олексій Месь, імовірно, зазнав авіатрощі через влучання уламків збитої російської ракети. 

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Теги: Герой України звання героя Володимир Зеленський пілот F-16

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