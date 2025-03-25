Повітряні сили уразили військову інфраструктуру окупантів на Курщині

Знищення обʼєкта матиме вплив на здатність росіян вести бойові дії в Сумській та Курській областях

Повітряні сили ЗСУ успішно атакували місце зосередження живої сили російських військ, ліквідувавши до 30 окупантів у Кондратівці Курської області. Об’єкт було повністю зруйновано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Як зазначається, знищення обʼєкта військової інфраструктури знизить здатність ворога вести бойові дії проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Курській областях.

«Льотчики Повітряних сил Збройних сил України, а також інші складові сил оборони продовжуватимуть завдавати ударів по противнику з метою послаблення його військового потенціалу», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров запевнив, що жоден український підрозділ у Курській області Росії не потрапив в оточення. Умєров підкреслив, що українські війська продовжують оборонятися, утримуючи значні ділянки ворожої території.

Також однією з причин, через яку українським військовим довелося залишити позиції в Курській області РФ, стало руйнування мостів росіянами, що значно ускладнило відступ. Як саме відбувалася евакуація, українські військові та аналітики розповіли виданню The New York Times.

За словами старшого командира української бригади Артема, російські безпілотники атакували заздалегідь встановлені на мостах вибухові заряди, щоб перекрити українцям шляхи для відходу. В одному випадку, зазначив військовий, окупанти скинули авіабомбу вагою близько 2 тис. кг, аби повністю зруйнувати ключову транспортну артерію.

До слова, старший сержант мінометного підрозділу з позивним Месник зазначив, що під час відступу з Курщини його підрозділ був змушений залишити американський мінометний комплекс M120.