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Майже 200 дронів та 70 ракет. Атаку РФ вперше відбивали французькі Mirage-2000

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Майже 200 дронів та 70 ракет. Атаку РФ вперше відбивали французькі Mirage-2000
фото з відкритих джерел

Окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури

У ніч на 7 березня Російська Федерація завдала масованого комбінованого повітряного удару по Україні, протиповітряна оборона знищила 34 ворожі ракети та 100 дронів, 86 безпілотників – не досягли цілей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили.

«Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Також залучалась і винищувальна авіація, зокрема літаки F-16 та Mirage-2000. Варто відзначити, що французькі винищувачі, які лише місяць тому прибули в Україну, уперше взяли участь у відбитті ворожої повітряної атаки», – йдеться у повідомленні.

Так, російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури України. Основний акцент удару був по об’єктах газовидобувної промисловості.

За попередніми даними радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 261 засобу повітряного нападу противника – 67 ракет різних типів та 194 ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів різних типів, зокрема:

  • вісім крилатих ракет «Калібр»;
  • три балістичних ракет «Іскандер»-М/KN-23;
  • чотири зенітних керованих ракет С-300;
  • вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 194 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів.

Станом на 10.00 підтверджено збиття 134 повітряних цілей:

  • 25 крилатих ракет Х-101/Х-55см;
  • вісім крилатих ракет «Калібр»;
  • однієї керованої авіаційної ракети Х-59/69;
  • 100 ударних БпЛА типу Shahed (дронів інших типів).

Зазначається, що крім того, до десяти ворожих ракет (не входять у статистику збитих) – не досягли своїх цілей. 86 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Нагадаємо, знову під масованим ракетно-дроновим обстрілом опинилася енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України. Про це повідомляє міністр енергетики Герман Галущенко.

«Росія продовжує свій енергетичний терор. Там, де можливо, рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання», – йдеться в повідомленні.

Також ввечері 6 березня російські терористи вчергове атакували дронами Одещину. Внаслідок атаки виникли пожежі в трьох приватних житлових будинках. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог знову вдався до чергової масованої дронової атаки Одещини. За його словами, внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури.

До слова, внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільщині є прильоти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої ОВА В’ячеслава Негоду.

«Є прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт. Можуть бути обмеження з подачею газу», – йдеться в повідомленні. Зазначається, що жертв немає.

Також унаслідок ракетного обстрілу України зазнали пошкоджень виробничі потужності «Групи Нафтогаз».

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Теги: окупанти авіація напад росіяни ракетна атака Повітряні сили ЗСУ

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