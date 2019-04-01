Українським військовим на Донбасі збільшать грошові виплати



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З 1 березня поточного року виплати за участь в ООС на першій лінії зіткнення зростуть на дві тисячі гривень, на другій лінії — на одну тисячу

У квітні військовослужбовці отримають на першій лінії - 22 157 грн, на другій - 15 557 грн

Військовослужбовці-контрактники у квітні за виконання завдань під час операції Об’єднаних сил на першій лінії зіткнення отримуватимуть грошове забезпечення від 22 157 грн, на другій лінії — від 15 557 грн. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

«У квітні поточного року збільшені виплати отримають військовослужбовці Збройних Сил України за виконання ними в березні 2019 року завдань у складі підрозділів, які беруть участь в операції Об’єднаних сил», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, з 1 березня поточного року виплати за участь в ООС на першій лінії зіткнення зростуть на дві тисячі гривень, на другій лінії — на одну тисячу. Крім того, встановлено виплату винагороди військовослужбовцям ВМС ЗС України за час виконання бойових завдань в акваторії Азовського моря з розрахунку 12 000 грн за місяць пропорційно дням такої участі.

«Таким чином, військовослужбовець-контрактник з рядового складу за виконання завдань в операції Об’єднаних сил на першій лінії зіткнення отримуватиме грошове забезпечення від 22 157 грн, на другій лінії — від 15 557 грн», - повідомляють в прес-службі.