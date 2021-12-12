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    Події в Україні

    Український боєць підірвався на Донбасі: штаб ООС заявив про використання бойовиками заборонених мін

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    За фактом інциденту буде проведено розслідування - Український боєць підірвався на Донбасі: штаб ООС заявив про використання бойовиками заборонених мін
    За фактом інциденту буде проведено розслідування
    фото з відкритих джерел

    Уламки боєприпасу передадуть у міжнародні організації

    У неділю, 12 грудня, на Донбасі підірвався військовослужбовець Збройних Сил України. Його евакуювали у військовий госпіталь. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Мінно-вибухову травму отримав військовослужбовець Збройних Сил України, 49 років, лейтенант. Медслужбою військової частини була проведена термінова евакуація пораненого у військовий госпіталь, де йому була надана необхідна медична допомога», – йдеться в повідомленні.

    Стан пораненого військового оцінюється як середньої тяжкості.

    Як з'ясувалося під час огляду пораненого, противник на лінії вогневого зіткнення застосовує дистанційне мінування пластиковими мінами.

    «Вони заборонені міжнародними конвенціями через заподіяння значних страждань потерпілому як при вибуху на цьому вибуховому пристрої, так і при витяганні осколків з тіла пораненого», – йдеться в повідомленні.

    У штабі додали, що за фактом інциденту буде проведено розслідування, матеріали якого разом з уламками вибухового пристрою, витягнутими з тіла військового, будуть надані міжнародним наглядовим організаціям.

    Напередодні на Донбасі отримав поранення ще один наш боєць.

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    Теги: бойовики на Донбасі війна розслідування госпіталь евакуація
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    Український боєць підірвався на Донбасі: штаб ООС заявив про використання бойовиками заборонених мін