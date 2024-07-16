Аварійні відключення світла 16 липня: ДТЕК назвав області

Причиною введення графіків аварійних відключень є аномальна спека областях

У Сумській, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях запроваджено аварійні відключення світла. Про це повідомляють місцеві обленерго та ДТЕК Дніпровські електромережі.

Причиною введення графіків аварійних відключень є аномальна спека областях.

«Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень під час екстрених відключень не діють», – повідомляє пресслужба ДТЕК.

Наразі енергетики працюють для стабілізації ситуації.

Нагадаємо, через аномальну спеку в Україні та Європі, споживання світла досягло максимальної позначки.

Як повідомлялося, Україна робить все можливе, аби збільшити імпорт електроенергії. Зокрема, в Україні приблизно через місяць може поменшати відключення світла.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.

До слова, вересень і жовтень будуть місяцями з найменшими відключеннями електроенергії, якщо енергосистема України не зазнає нових суттєвих руйнувань.