Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Аварійні відключення світла 16 липня: ДТЕК назвав області

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Аварійні відключення світла 16 липня: ДТЕК назвав області
Наразі енергетики працюють для стабілізації ситуації
фото: glavcom.ua

Причиною введення графіків аварійних відключень є аномальна спека областях

У Сумській, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях запроваджено аварійні відключення світла. Про це повідомляють місцеві обленерго та ДТЕК Дніпровські електромережі.

Причиною введення графіків аварійних відключень є аномальна спека областях.

«Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень під час екстрених відключень не діють», – повідомляє пресслужба ДТЕК.

Наразі енергетики працюють для стабілізації ситуації.

Нагадаємо, через аномальну спеку в Україні та Європі, споживання світла досягло максимальної позначки.

Як повідомлялося, Україна робить все можливе, аби збільшити імпорт електроенергії. Зокрема, в Україні приблизно через місяць може поменшати відключення світла.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.

До слова, вересень і жовтень будуть місяцями з найменшими відключеннями електроенергії, якщо енергосистема України не зазнає нових суттєвих руйнувань.

Читайте також:

Теги: ДТЕК Полтавщина Сумщина Харківщина Дніпропетровщина електроенергія відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони активно знищують диверсантів
Сили оборони нищать диверсантів на території Росії: ЗСУ розповіли деталі
22 червня, 19:36
Сумщина від початку повномасштабного вторгнення систематично перебуває під ударами РФ
Удари FPV-дронами, обстріли з мінометів: підсумки доби у прикордонній з РФ Сумщині
25 червня, 05:44
Деякі жителі Києва встановили сонячні батареї
Чи можна ставити сонячні панелі на фасаді багатоповерхівки? Роз'яснення експерта
1 липня, 16:36
Протягом повномасштабного вторгнення було окуповано близько 18 ГВт потужностей
Енергетичний сектор України зазнав майже $57 млрд збитків під час війни – МВФ
2 липня, 17:11
Авіабомби типу ФАБ-500 мають досить серйозні руйнівні сили
Окупанти модифікували авіабомби ФАБ-500: що це означає
3 липня, 16:24
З 17:00 до 22:00 будуть задіяні три черги графіків погодинних відключень
Відключення світла 6 липня: як діятимуть графіки
5 липня, 19:20
Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься
Відключення світла 10 липня: графіки від «Укренерго»
9 липня, 19:23
За словами голова правління «Укренерго», ситуацію з електроенергією не покращиться «магічним чином за один день чи одну годину»
Ситуація в енергосистемі почне покращуватися: прогноз від «Укренерго»
11 липня, 18:23
У червні 2024 року інфляція на споживчому ринку України порівняно із травнем становила 2,2%
Інфляція прискорилася у червні: що подорожчало найбільше
10 липня, 22:15

Події в Україні

У Києві та низці областей оголошена тривога через ракетну небезпеку
У Києві та низці областей оголошена тривога через ракетну небезпеку
Посилення графіків відключень світла: «Укренерго» назвало причину
Посилення графіків відключень світла: «Укренерго» назвало причину
Аварійні відключення світла 16 липня: ДТЕК назвав області
Аварійні відключення світла 16 липня: ДТЕК назвав області
«Укргідроенерго» пояснило, як спека впливає на роботу ГЕС
«Укргідроенерго» пояснило, як спека впливає на роботу ГЕС
Втрати ворога станом на 16 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 16 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Фаріон розповіла, куди витратила відсуджені у Львівської політехніки 100 тис. грн
19K
День бухгалтера 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
18K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
17K
Вода навколо Нової Зеландії «закипає»: експерти пояснили, що відбувається
6052
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
4058
Останній день військовозобов'язаного для оновлення даних. Що буде після 16 липня 2024: роз'яснення експертів

Новини

Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
Вчора, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
14 липня, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
14 липня, 14:11
Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
13 липня, 15:58
Росіяни підбурюють у соцмережах до агресії через відсутність світла – Кам’янська міська рада
13 липня, 15:45

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua