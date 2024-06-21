Стала відома причина масового відключення світла на Балканах

Міністр енергетики Албанії Белінда Баллуку заявила, що стався збій на з’єднувальній лінії між Албанією і Грецією

Масштабне відключення електрики, яке сталося майже на всій території Чорногорії, Боснії і Герцеговини, Албанії та частини узбережжя Хорватії у п'ятницю, викликане раптовим збільшенням споживання електроенергії, спричиненим спекою. Про це заявив міністр енергетики Чорногорії Саша Муйовіч, повідомляє Reuters.

Як заявив під час телеефіру Саша Муйовіч, збій стався у результаті великого навантаження на мережу та раптового збільшення споживання електроенергії через спекотну погоду.

Міністр енергетики Чорногорії додав, що експерти все ще намагаються визначити, де саме виникла несправність.

Міністр енергетики Албанії Белінда Баллуку заявила, що сзбій тався на з’єднувальній лінії між Албанією і Грецією. За її словами, подібні обставини були у Чорногорії, а також у деяких частинах Хорватії та Боснії.

Белінда Баллуку зазначила, що повне розслідування потребуватиме часу, але попередній аналіз вже показав, що «великі обсяги електроенергії в системі передачі і рекордно високі температури створили цю технічну проблему».

Електропостачання в Албанії було відновлено протягом пів години, однак країна залишається під високим ризиком подальших відключень, оскільки рівень споживання електроенергії і тепла все ще залишається високим, сказала Баллуку.

Директор хорватської електропередавальної компанії HOPS Данко Блажевич сказав, що ще занадто рано говорити про те, що сталося.

«Європейські агентства відповідають за повідомлення про такі відключення. Було б безвідповідально спекулювати, оскільки розслідування зазвичай триває шість місяців», – сказав він.

Як зазначається, системи розподілу електроенергії на Балканах пов'язані між собою, що дозволяє здійснювати передачу і торгівлю електроенергією.

За словами чиновників і користувачів соціальних мереж, електрика і Wi-Fi зникли приблизно о 13:00 за місцевим часом. Оператори повідомили, що вони почали відновлювати постачання.

Нагадаємо, у Чорногорії, Боснії та Герцеговині та частині адріатичного узбережжя Хорватії велике відключення електроенергії. Енергетична компанія Хорватії HEP заявила, що відключення електроенергії в деяких частинах країни було викликано «міжнародними збоями, які торкнулися кількох країн».

Більшість Адріатичного узбережжя Хорватії залишилася без електрики, повідомило державне телебачення HRT. У повідомленні йдеться, що рух у прибережному місті Спліт зупинився після того, як перестали працювати світлофори. По всьому місту було чути сирени машин швидкої допомоги.

Як повідомлялося, 21 червня графіки відключень електроенергії в Україні діятимуть з 00:00 до 24:00 в усіх регіонах України. Як стало відомо згодом, «Укренерго» знову посилює відключення світла через атаки РФ.

Натомість уже в серпні 2024 року ситуація з електроенергією трохи стабілізується, що пов'язано із завершенням на деяких атомних енергоблоках та зменшення кількості об’єктів з гарантованим електропостачанням. Про це йдеться в повідомленні Державної інспекції з енергетичного нагляду України.