Графіки відключень світла на 21 серпня: дані «Укренерго»

«Укренерго» повідомило, в які години очікується дефіцит електроенергії

Завтра, 21 серпня, з 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень електроенергії. Про це повідомляє «Укренерго».

З 18:00 до 22:00 будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно. В інші години – без обмежень.

Споживання об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.

Нагадаємо, сьогодні, 20 серпня, споживання електроенергії в Україні зросло на 2,1% через спеку. З 16:00 до 24:00 в усіх регіонах діятимуть обмеження.

Як повідомлялося, починаючи із понеділка, 19 серпня, в Україні через спеку знову повернулися графіки відключень світла.

До слова, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Раніше «Укренерго» прогнозувало зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.