РФ збільшила використання надзвукових та балістичних ракет: військові назвали причину

ЗСУ прогнозують, що ворог буде продовжувати як точкові удари з використанням «складного» для української ППО озброєння

Наталія Гуменюк: «Те що вони перейшли на удари балістикою свідчить, що їх явно не влаштовує рівень нашої протиповітряної оборони, тобто ефективність її протидії»

Останнім часом Росія збільшила використання надзвукових та балістичних ракет від відчаю. Українцям слід готуватися до подальших точкових ударів РФ. Про це заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі Київ24.

«Ворог знаходиться у певній стадії відчаю, коли може застосовувати таке рідкісне озброєння. Те що вони перейшли на удари балістикою свідчить, що їх явно не влаштовує рівень нашої протиповітряної оборони, тобто ефективність її протидії. Бо зараз їх масовані атаки не мають того переліку результатів, які вони собі позначали», – сказала Гуменюк.

За її словами, ворог буде продовжувати як точкові удари з використанням «складного» для української ППО озброєння – надзвукового або балістичного, так і масовані атаки – дронові чи інші, суто ракетні.

«Атаки будуть продовжуватись. Потенціал і балістичних ракет, і надзвукових ракет у ворога є. Наскільки багато – тут не хочу влаштовувати якісь жахачки, але треба розуміти, що кілька десятків – це вже дуже багато. Тому що удар навіть однією такою ракетою – це руйнування, трагедії. Навіть коли працюють системи типу Patriot – Київ це побачив – збиття подібної ракети теж може завдавати чимало шкоди, чимало руйнувань», – сказала Гуменюк.

Про цьому звернула увагу, що точкові удари можуть відбуватися будь-якого дня або ночі на відміну від масованих атак, які потребують певного часу для підготовки.

«Точкові удари – це основна загроза, яку треба усвідомолювати. Вона може бути реалізована ворогом будь якої миті. Масовані ракетні атаки потребують більшої підготовки, вони можуть мати відтермінування від 7 до 10 днів, до двох тижнів. І тут треба пам’ятати, що той період затяжної паузи у півтора місяці, який ми спостерігали, був спровокований силами оборони України. Тому що наша бойова робота суттєво втрутилась в розгортання їхніх планів. Знищення повітряного радіолокаційного пункту спостереження одного, потім другого, серйозний літакопад, загрози для тактичної і стратегічної авіації. Ворог переоцінював і перефарматовував свої атаки. Зараз, цілком ймовірно, що провівши первну оцінку таких викликів і ризиків вони можуть перейти в трошки інший режим інтенсивності», – зауважила Гуменюк.

Вона підтвердила, що під час минулого обстрілу Києва на Тарханкуті були розгорнуті пускові берегові ракетні комплкси, оперативно-тактичні комплекси, які можуть завдавати удари як балістикою типу «Іскандер-М», так і надзвуковими ракетами «Онікс», які є протикорабельними, і власне «Цирконами», які є модернізованими і більш сучасними ракетами з більшою дальністю.

«Перехід ворога на використання таких ракет означає загрозу застосування балістики з півдня і до північних териорій», – підкреслила Гуменюк.

Триває 763-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень. Загалом, протягом минулої доби ворог завдав п'ять ракетних та 74 авіаційних ударів, здійснив 152 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 13 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 10 БпЛА було знищено.