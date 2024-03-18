В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 15:59 в Україні була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Близько 16:12 у Києві та низці областей України оголосили відбій повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, триває 754-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом ворог завдав 14 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Минулої доби російські окупанти атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 цих ударних БпЛА було знищено.