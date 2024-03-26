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У Києві була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Києві була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 20:17 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки та Повітряні сили, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння.

Зокрема вже о 20:37 у Києві, Черкаській та Кіровоградській областях скасували повітряну тривогу. Натомість у низці областей тривога триває.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

У Києві була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку фото 1

Нагадаємо, триває 762-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби зафіксовано 50 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: тривога

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