У Києві була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 20:17 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки та Повітряні сили, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння.

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Зокрема вже о 20:37 у Києві, Черкаській та Кіровоградській областях скасували повітряну тривогу. Натомість у низці областей тривога триває.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 762-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби зафіксовано 50 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.