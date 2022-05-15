Із Києва до Тетерева ходитимуть приміські поїзди: розклад руху

Поїзди забезпечать зручне сполучення зі столицею міст-сателітів, які найбільше постраждали від російської агресії

«Укрзалізниця» продовжує відновлювати та розширювати проєкт City Express. Так, із 16 травня низка приміських поїздів курсуватиме з Києва до Тетерева. Про це компанія повідомляє у Telegram.

Таким чином, буде забезпечено зручне сполучення зі столицею міст-сателітів, які найбільше постраждали від російської агресії: Ірпеня, Бучі, Ворзеля та Бородянки.

Із 16 травня курсуватимуть такі рейси:

поїзд Святошин – Тетерів вирушатиме зі Святошина о 05:20 та 17:52, прибуватиме до Тетерева о 07:09 та 19:38;

поїзд Тетерів – Святошин вирушатиме з Тетерева о 07:25 та 19:50, прибуватиме до Святошина о 08:57 та 21:22.

У Києві, на станції Святошин, пасажири можуть пересісти на кільцевий маршрут Kyiv City Express та продовжити поїздку до інших куточків Києва.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» припиняє курсування евакуаційних поїздів через істотне зменшення попиту на рейси. Однак компанія залишить один рейс для евакуації людей з Покровська Донецької області.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» знову відкрила попередній продаж квитків на 20 днів.

Також повідомлялося, що «Укрзалізниця» разом з партнерами – залізницями Польщі та Німеччини – налагодили систему зручних та швидких поїздок з України до Німеччини з пересадкою в польському Перемишлі.