Офіс президента заперечив, що лідери країн ЄС схиляли Україну до перемовин з РФ

Никифоров: «Навпаки, вчора на зустрічі йшлося про те, що лише Україна самостійно може визначати, коли й на яких умовах сідати за стіл перемовин з Росією»

В Офісі президента України спростували інформацію про те, що під час візиту до Києва, лідери ЄС «схиляли» Володимира Зеленського до перемовин з РФ. Про це заявив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

«Навпаки, вчора на зустрічі йшлося про те, що лише Україна самостійно може визначати, коли й на яких умовах сідати за стіл перемовин з Росією. До того ж, наші партнери висловили зацікавленість у тому, щоб Україна перебувала у найбільш вигідній переговорній позиції. Саме тому вони і надалі надаватимуть нам оборонну, економічну та політичну підтримку», – повідомив Никифоров.

За словами речника президента, на зустрічі Зеленського з лідерами Франції, Італії, Німеччини та Румунії 16 червня йшлося про те, що тільки Україна самостійно може визначати час та умови переговорів із Російською Федерацією.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з посиланням на німецьке видання Die Welt з’явилася інформація про те, що під час перебування у Києві 16 червня канцлер ФРН Олаф Шольц, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Франції Еммануель Макрон за зачиненими дверима, ймовірно, намагалися переконати Володимира Зеленського розпочати переговори з РФ.

Нагадаємо,16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва.

Також лідери європейських країн відвідали зруйнований рашистами Ірпінь. До слова, президент Румунії Клаус Йоганніс після відвідування Ірпеня закликав притягнути до відповідальності російських злочинців відповідно до міжнародного кримінального правосуддя.