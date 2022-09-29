«Укрзалізниця» попередила про затримку низки поїздів
Потяги затримують майже на годину
Через відсутність напруги в контактній мережі на дільниці Люботин-Ков'яги наразі затримується декілька поїздів. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
Затримуються наступні потяги:
- №1/2 Івано-Франківськ – Харків на 55 хвилин;
- №45/46 Харків – Ужгород на 55 хвилин;
- №723/722 Харків – Київ на 55 хвилин.
Станом на 15:12 пошкодження електромережі вже усунено і поїзди №№723/722 та 1/2 першими поновили рух.
Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» подвоює рухомий склад на маршруті до деокупованої Балаклії.
Крім того, «Укрзалізниця» анонсувала запуск незвичайного потяга.
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