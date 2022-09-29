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«Укрзалізниця» попередила про затримку низки поїздів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укрзалізниця» попередила про затримку низки поїздів
У контактній мережі на дільниці Люботин-Ков’яги зникло електопостачання
фото ілюстративне

Потяги затримують майже на годину

Через відсутність напруги в контактній мережі на дільниці Люботин-Ков'яги наразі затримується декілька поїздів. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Затримуються наступні потяги:

  • №1/2 Івано-Франківськ – Харків на 55 хвилин;
  • №45/46 Харків – Ужгород на 55 хвилин;
  • №723/722 Харків – Київ на 55 хвилин.

Станом на 15:12 пошкодження електромережі вже усунено і поїзди №№723/722 та 1/2 першими поновили рух.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» подвоює рухомий склад на маршруті до деокупованої Балаклії.

Крім того, «Укрзалізниця» анонсувала запуск незвичайного потяга.

Теги: електроенергія потяг Укрзалізниця

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