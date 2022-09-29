«Укрзалізниця» попередила про затримку низки поїздів

У контактній мережі на дільниці Люботин-Ков’яги зникло електопостачання

Потяги затримують майже на годину

Через відсутність напруги в контактній мережі на дільниці Люботин-Ков'яги наразі затримується декілька поїздів. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Затримуються наступні потяги:

№1/2 Івано-Франківськ – Харків на 55 хвилин;

№45/46 Харків – Ужгород на 55 хвилин;

№723/722 Харків – Київ на 55 хвилин.

Станом на 15:12 пошкодження електромережі вже усунено і поїзди №№723/722 та 1/2 першими поновили рух.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» подвоює рухомий склад на маршруті до деокупованої Балаклії.

Крім того, «Укрзалізниця» анонсувала запуск незвичайного потяга.