Падіння пасажира під поїзд у Києві: рух метро відновлено

Метрополітен запрацював у звичайному режимі

Рух поїздів червоною лінією метро у Києві відновлено. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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«Метрополітен запрацював у звичайному режимі після випадку падіння пасажира на колії на станції «Лісова», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, рух потягів червоною лінією київського метрополітену здійснювався від станції «Академмістечко» до станції «Дарниця».

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Нагадаємо, 20 грудня у роботі київського метрополітену стався збій через перепади напруги.

Також 20 грудня станції метро «Хрещатик» та «Майдан Незалежності», а також пересадочний вузол між ними запрацювали для перевезень пасажирів.