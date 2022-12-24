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Падіння пасажира під поїзд у Києві: рух метро відновлено

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Падіння пасажира під поїзд у Києві: рух метро відновлено
фото ілюстративне

Метрополітен запрацював у звичайному режимі

Рух поїздів червоною лінією метро у Києві відновлено. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«Метрополітен запрацював у звичайному режимі після випадку падіння пасажира на колії на станції «Лісова», – йдеться в повідомленні.

Падіння пасажира під поїзд у Києві: рух метро відновлено фото 1

Як повідомлялося раніше, рух потягів червоною лінією київського метрополітену здійснювався від станції «Академмістечко» до станції «Дарниця».

Нагадаємо, 20 грудня у роботі київського метрополітену стався збій через перепади напруги.

Також 20 грудня станції метро «Хрещатик» та «Майдан Незалежності», а також пересадочний вузол між ними запрацювали для перевезень пасажирів. 

Теги: Київ метро

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