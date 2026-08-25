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«Укрзалізниця» замовила нові вагони для поїздів на понад 1 млрд грн

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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«Укрзалізниця» замовила нові вагони для поїздів на понад 1 млрд грн
фото: «Укрзалізниця»

Нові вагони матимуть збільшені спальні місця, потужніші батареї та служитимуть на 20 років довше

«Укрзалізниця» продовжує оновлювати пасажирський парк та замовила ще 10 нових вагонів українського виробництва. Договір із Крюківським вагонобудівним заводом уже укладено, а загалом у 2026 році компанія законтрактувала рекордні 102 пасажирські вагони. Про це повідомили в «Укрзалізниці», пише «Главком» .

Вартість нового контракту на 10 вагонів становить 1,091 млрд грн. Проєкт реалізовуватимуть за підтримки держави. Два вагони з цієї партії будуть спеціально пристосовані для перевезення пасажирів, які користуються інвалідними візками. Поставити всі 10 вагонів мають до кінця 2029 року.

Нові вагони відрізнятимуться від нинішнього рухомого складу низкою технічних характеристик. За даними «Укрзалізниці», вони зможуть працювати на 20 років довше за вагони попередніх поколінь. Конструкція також передбачає збільшену ширину, завдяки чому спальні місця будуть довшими.

Крім того, вагони матимуть потужні акумуляторні батареї та більш екологічну систему електроопалення. Між вагонами встановлять герметичні переходи, а для їх обслуговування знадобиться менше працівників. Потреба в оновленні пасажирського парку залишається високою. Частина вагонів вибуває через зношеність, інші були знищені внаслідок російських атак. У «Укрзалізниці» попереджають, що без достатніх темпів оновлення рухомого складу дефіцит квитків може посилюватися.

Водночас нові вагони вже поступово виходять на маршрути. За даними «Укрзалізниці», у 2026 році компанія отримала 28 вагонів, виготовлених в Україні під час повномасштабної війни. До кінця року перевізник очікує отримати ще 32 вагони. Частину нового рухомого складу вже використовують для збільшення кількості місць на найбільш затребуваних напрямках.

У найближчі роки «Укрзалізниця» планує суттєво збільшити кількість сучасних вагонів у складі поїздів. Окремої дати запуску саме 10 вагонів із нового контракту компанія наразі не називала – їх постачання заплановане поетапно до кінця 2029 року. Варто нагадати, що «Укрзалізниця» подвоїла кількість місць на популярному рейсі до Польщі.

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Теги: Укрзалізниця Україна подорож

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