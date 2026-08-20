«Укрзалізниця» внесла зміни у рух приміських поїздів до столиці

Компанія наголосила, що працює над відновленням руху

Через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожої нічної атаки по Києву та області внесено зміни у рух приміських поїздів у напрямку столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Сьогодні, 20 серпня, зміненим маршрутом курсуватимуть:

№6903 та №6905 Ніжин – Бобрик (замість Ніжин – Київ);

№6902 та №6906 Бобрик – Ніжин (замість Київ – Ніжин).

Зокрема, змінять маршрут прямування і регіональні рейси:

№893 Конотоп – Бобрик (замість Конотоп – Київ);

№894 Бобрик – Ніжин (замість Київ – Ніжин).

Також цієї доби не матимуть змоги здійснити рейс:

№6909 та №6911 Ніжин – Київ-Волинський;

№6910 Київ-Волинський – Ніжин.

«Щиро перепрошуємо за змінені плани та незручності. Працюємо над відновленням руху на цьому напрямку. Водночас попереджаємо, що протягом дня можливі зміни на інших ділянках, а також затримки у русі приміських поїздів з безпекових міркувань. Якщо поїзд затримується через повітряну тривогу, не очікуйте на його прибуття на платформі, а перебувайте в безпечному місці. Рух поїзда буде відновлено лише по завершенні повітряної загрози», – наголосила компанія.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ ракетами. Унаслідок цього загинули люди, є багато поранених.