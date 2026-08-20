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«Укрзалізниця» внесла зміни у рух приміських поїздів до столиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Укрзалізниця» внесла зміни у рух приміських поїздів до столиці
№6909 та №6911 Ніжин – Київ-Волинський, №6910 Київ-Волинський – Ніжин сьогодні не матимуть змоги здійснити рейс
фото: «Укрзалізниця» (ілюстративне)

Компанія наголосила, що працює над відновленням руху

Через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожої нічної атаки по Києву та області внесено зміни у рух приміських поїздів у напрямку столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Сьогодні, 20 серпня, зміненим маршрутом курсуватимуть:

  • №6903 та №6905 Ніжин – Бобрик (замість Ніжин – Київ);
  • №6902 та №6906 Бобрик – Ніжин (замість Київ – Ніжин).

Зокрема, змінять маршрут прямування і регіональні рейси:

  • №893 Конотоп – Бобрик (замість Конотоп – Київ);
  • №894 Бобрик – Ніжин (замість Київ – Ніжин).

Також цієї доби не матимуть змоги здійснити рейс:

  • №6909 та №6911 Ніжин – Київ-Волинський;
  • №6910 Київ-Волинський – Ніжин.

«Щиро перепрошуємо за змінені плани та незручності. Працюємо над відновленням руху на цьому напрямку. Водночас попереджаємо, що протягом дня можливі зміни на інших ділянках, а також затримки у русі приміських поїздів з безпекових міркувань. Якщо поїзд затримується через повітряну тривогу, не очікуйте на його прибуття на платформі, а перебувайте в безпечному місці. Рух поїзда буде відновлено лише по завершенні повітряної загрози», – наголосила компанія.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ ракетами. Унаслідок цього загинули люди, є багато поранених.

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Теги: потяг війна Укрзалізниця

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