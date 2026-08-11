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«Укрзалізниця» закрила продаж квитків на частину рейсів: що відомо

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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«Укрзалізниця» закрила продаж квитків на частину рейсів: що відомо
Через пошкодження інфраструктури компанія перебудовує логістику та графіки руху поїздів
фото ілюстративне

Найгостріша ситуація – напрямок з Дніпра на захід країни

«Укрзалізниця» закрила продаж квитків на окремі дати та напрямки з 27 серпня – причиною стали наслідки останніх російських ударів по залізничній інфраструктурі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Укрзалізниці» у Threads.

Причина рішення

У компанії пояснили, що останні ворожі атаки призвели до загибелі залізничників, а також до пошкодження й знищення локомотивів, вагонів та об'єктів залізничної інфраструктури. Через це «Укрзалізниця» змушена коригувати маршрути й розклад руху поїздів, тому продаж квитків на окремі дати й напрямки з 27 серпня наразі тимчасово недоступний.

Найгостріше ситуація відчувається на напрямку з Дніпра на захід країни – пасажири масово скаржаться, що не можуть придбати квитки до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська та інших західних міст на найближчі дати після 27 серпня.

Коли відкриють продаж

У пресслужбі компанії наголосили, що продаж відновлять, щойно зможуть гарантувати виконання рейсів і ухвалять усі необхідні технологічні рішення. Точних термінів у «Укрзалізниці» поки не називають – компанія чесно визнала, що не може дати конкретну дату, адже все залежить від того, наскільки швидко вдасться відновити рухомий склад і скоригувати логістику з урахуванням безпекової ситуації.

Раніше компанія повідомляла, що частина рейсів не доїжджає до кінцевої станції – через пошкодження інфраструктури та загрозу обстрілів у Дніпропетровській області низка поїздів курсує із запізненням понад 10 годин. Через це «Укрзалізниця» запровадила тимчасові обмеження маршрутів та організувала автобусні й приміські трансфери для пасажирів у кількох областях.

У компанії нагадують: під час воєнного стану провідники обов'язково попереджають пасажирів про загрозу ворожих атак, тож важливо знати, як діяти під час загрози удару по поїзду, і чітко виконувати інструкції персоналу. Також залізничники закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже перебування на вокзалах і біля колій під час масованих атак становить підвищену небезпеку.

Нагадаємо, наприкінці березня 2026 року «Укрзалізниця» ввела екстрені протоколи – поїзди почали зупиняти просто в полі для екстреної евакуації пасажирів через зміну тактики ворожих атак. Пізніше компанія детально пояснила, що евакуацію оголошують не через сам факт повітряної тривоги в регіоні, а лише тоді, коли моніторингова група фіксує реальну загрозу безпосередньо в зоні руху конкретного поїзда.

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Теги: Івано-Франківськ Ужгород Львів Дніпро квиток обмеження Threads Укрзалізниця

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