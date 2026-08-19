«Укрзалізниця» подвоїла кількість місць на популярному рейсі до Польщі

Перевізник підготувався до пікового пасажиропотоку наприкінці серпня та збільшив пасажиромісткість поїзда Київ – Хелм

«Укрзалізниця» додала вагони до поїзда №23/24 Київ – Хелм, завдяки чому кількість місць на популярному міжнародному маршруті збільшилася вдвічі. Рішення ухвалили напередодні очікуваного зростання пасажиропотоку наприкінці літа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрзалізницю».

У компанії пояснили, що наприкінці серпня очікується пікове навантаження на залізницю. У цей період українці масово повертаються з відпочинку та канікул, а діти – з літніх таборів.

Для підготовки до збільшення попиту перевізник посилив один із популярних міжнародних напрямків. До складу поїзда №23/24 Київ – Хелм додали вагони, внаслідок чого його пасажиромісткість збільшилася вдвічі.

Водночас «Укрзалізниця» продовжила відстежувати попит на інших маршрутах. За наявності можливості компанія також планує включати до складів поїздів додаткові вагони, щоб збільшити кількість доступних квитків.

Паралельно залізниця наростила обсяги соціальних та групових перевезень. У період із 10 до 19 серпня залізничним транспортом перевезли 35 тис. дітей у складі понад 1160 організованих груп.

Зокрема, поїздами скористалися юні спортсмени, які прямували до оздоровчих таборів, діти, які проходять лікування у Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит», а також діти загиблих залізничників. Загалом протягом десяти днів – із 10 до 19 серпня – послугами залізниці скористалися 892 610 пасажирів.

В «Укрзалізниці» очікують подальшого збільшення навантаження наприкінці серпня. Перевізник продовжив моніторити попит на різних напрямках, щоб за можливості збільшувати кількість вагонів у періоди найбільшого пасажиропотоку.

Нагадаємо, у липні «Укрзалізниця» перевезла 2,8 млн пасажирів, що на 100 тис. більше, ніж за аналогічний період минулого року. Літній сезон у компанії назвали одним із найскладніших за час повномасштабного вторгнення.