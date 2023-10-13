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Голова правління «Укрзалізниці» розповів про дивну ситуацію із персоналом компанії

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
Голова правління «Укрзалізниці» розповів про дивну ситуацію із персоналом компанії
«Укрзалізниця» скорочує штат і жаліється на брак персоналу
фото з відкритих джерел

Попри брак людей, «Укрзалізниця» продовжує зменшувати штат для економії коштів

Одна з найбільших проблем «Укрзалізниці» – брак кваліфікованих кадрів. За деякими спеціальностями не вистачає половини персоналу. Про це заявив голова правління «Укрзалізниці» Євген Лященко на Київському міжнародному економічному форумі, повідомляє Укрінформ.

«Якщо порівнювати з нормативною кількістю людей критичних професій, у нас бракує 30% персоналу, по деяких напрямках - навіть 50%. І це створює дивну ситуацію. З одного боку, нам потрібно скорочувати персонал для зменшення фінансового тиску, бо 50% наших загальних витрат – це витрати на персонал, а це дуже багато. А з іншого – нам потрібно щонайменше 85 тис. людей гостродефіцитних професій утримати за будь-яку ціну», – зазначив Лященко.

За його словами, наразі на залізниці реально працюють близько 190 тис. людей у самій УЗ і ще до 5,5 тис. – в афілійованих компаніях. Штатна чисельність персоналу – 220 тис.

Ще однією проблемою керівник «Укрзалізниці» назвав низький рівень зарплат в компанії.

«Незважаючи на наявний фінансовий тиск, у нас не дуже ринкова заробітна плата. Тільки по Укрзалізниці вона зараз десь 14,5 тис. грн, коли середня по Україні - 18 тис. грн. Найбільш недоплачуваними залишаються ті самі гостродефіцитні фахівці: слюсарі, енергетики, електрики», - пояснив голова правління компанії.

Нагадаємо, на вокзальних комплексах та в поїздах «Укрзалізниці» розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки. Це працівники відомчої воєнізованої охорони товариства, головне завдання яких – контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби.

Раніше ми повідомляли, що в жовтні «Укрзалізниця» запустить маршрут «Варшава-Рава -Руська-Брюховичі», а в листопаді – маршрут «Чоп-Прага». Для маршрутів використовуватимуть рухомий склад сусідніх країн. Євген Лященко пояснив, що для повноцінного маршруту зі Львова до Варшави потрібно модернізувати 54 км євроколії на ділянці Рава-Руська – Брюховичі.

Теги: Укрзалізниця

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