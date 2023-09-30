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Що допоможе Україні перемогти? Зеленський назвав необхідні інструменти

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Що допоможе Україні перемогти? Зеленський назвав необхідні інструменти
Володимир Зеленський провів зустріч із представниками міжнародних оборонних компаній
фото: Офіс президента

Зеленський обговорив з представниками міжнародних оборонних компаній створення військового хабу

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками оборонних компаній США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Туреччини, Швеції та Чехії, які прибули до Києва для участі в першому Міжнародному форумі оборонних індустрій. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

З української сторони у заході також узяли участь: міністр оборони Рустем Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, заступники керівника Офісу президента Роман Машовець та Андрій Сибіга.

Співрозмовники обговорили перспективи партнерства та спільного виробництва озброєнь, зокрема з урахуванням воєнного досвіду України.

«Повітряний щит і розмінування – це на сьогодні два найбільших пріоритети для нас», – констатував глава держави.

За словами президента, йдеться як про засоби протиповітряної оборони, так і про виробництво систем попередження, розвідки тощо. «Ми маємо це зробити. Це буде корисно не лише для України, а й для Європи, для наших сусідів», – переконаний Зеленський.

Також, як зазначив президент, Україна зацікавлена у виробництві далекобійних ракет та артилерії з новими можливостями.

На переконання президента, саме комбінація новітніх технологій і військової тактики допоможе Україні перемогти у війні з російським агресором.

«Саме тому ми ставимо пріоритетом розвиток оборонного виробництва з використанням сучасних технологій, виробництва снарядів, ракет, дронів в Україні у співпраці зі світовими лідерами сфери та з використанням нашого досвіду їх експлуатації. Україна показала всьому світу, що насправді працює, і я думаю, що ми можемо ділитися цим досвідом», – зазначив Зеленський.

Як наголосив глава держави, Україна готова запропонувати спеціальні умови компаніям, які виявлять готовність спільно з нашою країною розвивати оборонне виробництво.

«Це буде взаємовигідне партнерство. Думаю, що це добрий час і місце, щоб створити великий військовий хаб», – резюмував президент.

Нагадаємо, 30 вересня Володимир Зеленський відкрив перший Міжнародний форум оборонних індустрій і оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій.

Також президент оголосив, що Україна розробляє спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу.

В Україні буде засновано спеціальний Оборонний фонд.

Теги: війна Володимир Зеленський Україна озброєння

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