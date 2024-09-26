Росія вдарила КАБами по Харкову: є поранені

Окупанти скинули на Харків три керовані авіабомби

Російські війська вдарили керованими авіабомбами по Харкову. На цей час відомом про чотирьох постраждалих. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«На цю хвилину медики екстренки надали допомогу чотирьом постраждалим, з них двоє людей – отримали гостру реакцію на стрес. Ще дві жінки отримали поранення склом, одна з них – госпіталізована», – розповів голова ОВА.

Російські окупанти скинули на Харків, за уточненими даними, три керовані авіабомби, внаслідок чого виникла пожежа.

«Один із КАБів влучив у землю, пошкоджено два приватні будинки та господарську споруду. Горить дах будинку. Інформація про постраждалих не надходила... Ще два удари, попередньо, – в лісовому масиві. Огляд триває», – зазначив він.

Нагадаємо, що 24 вересня російська авіабомба влучила у девʼятиповерховий житловий будинок у Київському районі Харкова.

Як повідомлялося, 24 вересня з 15:20 до 15:45 росіяни з авіації здійснили запуски восьми авіабомб по Харківщині. Як зазначив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, наймолодша травмована – дівчина 17 років, найстаршій – 87 років. Також відомо про трьох загиблих.

До слова, багатоповерхівку, по якій прийшовся удар у Київському районі Харкова, окупанти вже обстрілювали на початку повномасштабної війни.

Також російські сили атакували цивільне хлібопекарське підприємство в Харкові. Внаслідок удару одна людина загинула, ще вісім – постраждали.