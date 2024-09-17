Загинув під час виконання бойового завдання на Курщині. Згадаймо Василя Лаврися

З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації старший лейтенант Василь Лаврись став на захист держави від російських окупантів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Василя Лаврися.

Виконуючи бойове завдання у Курській області, 8 вересня 2024 року загинув старший лейтенант Василь Лаврись, який боронив нашу країну у лавах 41-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України. Про це повідомила Львівська міська рада.

Василь Лаврись народився 13 вересня 1985 року у Рава-Руській на Львівщині. Закінчив місцеву середню загальноосвітню школу.

Вищу освіту Лаврись здобув у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «Класична філологія». Згодом закінчив комп'ютерну академію It step. Після завершення навчання працював викладачем у Львівському національному університеті імені Івана Франка, а з часом перейшов у сферу ІТ-технологій.

Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації старший лейтенант Василь Лаврись став на захист держави від російських окупантів фото: Рава-Руська міська рада, Facebook

З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації старший лейтенант Василь Лаврись став на захист держави від російських окупантів.

Василь Лаврись виконував бойові завдання у лавах 41-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України. За мужність та відвагу був нагороджений низкою державних відзнак.

Старший лейтенант Василь Лаврись виконував бойові завдання у лавах 41-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України фото: Львівська міська рада, Facebook

Чин похорону захисника відбувся 16 вересня у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховали воїна на Личаківському кладовищі у Львові.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.