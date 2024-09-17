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Загинув під час виконання бойового завдання на Курщині. Згадаймо Василя Лаврися

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Загинув під час виконання бойового завдання на Курщині. Згадаймо Василя Лаврися
Василь Лаврись виконував бойові завдання у лавах 41-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України
колаж: glavcom.ua

З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації старший лейтенант Василь Лаврись став на захист держави від російських окупантів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Василя Лаврися.

Виконуючи бойове завдання у Курській області, 8 вересня 2024 року загинув старший лейтенант Василь Лаврись, який боронив нашу країну у лавах 41-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України. Про це повідомила Львівська міська рада.

Василь Лаврись народився 13 вересня 1985 року у Рава-Руській на Львівщині. Закінчив місцеву середню загальноосвітню школу.

Вищу освіту Лаврись здобув у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «Класична філологія». Згодом закінчив комп'ютерну академію It step. Після завершення навчання працював викладачем у Львівському національному університеті імені Івана Франка, а з часом перейшов у сферу ІТ-технологій.

Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації старший лейтенант Василь Лаврись став на захист держави від російських окупантів
Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації старший лейтенант Василь Лаврись став на захист держави від російських окупантів
фото: Рава-Руська міська рада, Facebook

З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації старший лейтенант Василь Лаврись став на захист держави від російських окупантів.

Василь Лаврись виконував бойові завдання у лавах 41-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України. За мужність та відвагу був нагороджений низкою державних відзнак.

Старший лейтенант Василь Лаврись виконував бойові завдання у лавах 41-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України
Старший лейтенант Василь Лаврись виконував бойові завдання у лавах 41-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України
фото: Львівська міська рада, Facebook

Чин похорону захисника відбувся 16 вересня у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховали воїна на Личаківському кладовищі у Львові.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання пам'ять Україна

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