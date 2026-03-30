Уночі окупанти вдарили по Україні «Іскандером» та дронами: наслідки

Наталія Порощук
Від російських ударів постраждали три райони Дніпропетровщини
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Протиповітряною обороною збито/подавлено 150 ворожих БпЛА 

У ніч на 30 березня росіяни атакували Україною балістичною ракетою «Іскандер-М», а також 164 ударними БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Авіаційні втрати ворога станом на 30 березня 2026 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 150 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера»,«Італмас» та інших типів.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Зауважимо, протягом минулої доби війська РФ обстріляли 25 населених пунктів Сумської області. У Миколаївській сільській громаді внаслідок удару ворожого дрона травмовано чоловіків 26 і 52 років та 49-річну жінку.

Також пізно ввечері, 29 березня, російські окупанти завдали ударів по Чернігову. Росіяни атакували обʼєкту критичної інфраструктури.

Нагадаємо, за минулу добу зафіксовано 147 бойових зіткнень. Учора противник завдав ракетного удару однією ракетою, 70 авіаційних ударів, скинувши 237 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9355 дронів-камікадзе та здійснив 3912 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 61 – із реактивних систем залпового вогню.

До слова, нині триває 1496-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Читайте також

Час не є нейтральним фактором для всіх
Чотири дилеми Заходу в Ірані та вікно можливостей для України
15 березня, 21:01
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі агресор
7 березня, 10:15
Запоріжжя – український форпост на півдні України
За 20 кілометрів від ворога: як живе прифронтове Запоріжжя
10 березня, 20:00
Горлиця звичайна – вид птахів, популяція якого в Україні останніми роками поступово скорочується
Україна втрачає деякі види птахів: орнітологи назвали головні причини
4 березня, 10:57
Росіяни намагаються тиснути на Сили оборони і надалі просуватися у центральну частину Гришиного
Сили оборони повідомили про підготовку росіян до наступу на Покровському напрямку
5 березня, 06:59
Псковські десантники зображені на іконах
Російська церква масово записує загарбників у святі, щоб виправдати війну
10 березня, 08:41
Пошкоджено будинки унаслідок атаки РФ
Росія атакувала Запоріжжя: є загибла
16 березня, 11:22
Воїн захищав Україну у складі 108-го окремого штурмового батальйону «Вовки Да Вінчі»
Поліг під час виконання завдання на Дніпропетровщині. Згадаймо Дениса Сердюка
24 березня, 09:00
Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Олександр Пащук став на захист Батьківщини
Поліг під час боїв на донецькому напрямку. Згадаймо Олександра Пащука
28 березня, 09:00

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Вчора, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Вчора, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Вчора, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
