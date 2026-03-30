Уночі окупанти вдарили по Україні «Іскандером» та дронами: наслідки

Від російських ударів постраждали три райони Дніпропетровщини

Протиповітряною обороною збито/подавлено 150 ворожих БпЛА

У ніч на 30 березня росіяни атакували Україною балістичною ракетою «Іскандер-М», а також 164 ударними БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Авіаційні втрати ворога станом на 30 березня 2026 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 150 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера»,«Італмас» та інших типів.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Зауважимо, протягом минулої доби війська РФ обстріляли 25 населених пунктів Сумської області. У Миколаївській сільській громаді внаслідок удару ворожого дрона травмовано чоловіків 26 і 52 років та 49-річну жінку.

Також пізно ввечері, 29 березня, російські окупанти завдали ударів по Чернігову. Росіяни атакували обʼєкту критичної інфраструктури.

Нагадаємо, за минулу добу зафіксовано 147 бойових зіткнень. Учора противник завдав ракетного удару однією ракетою, 70 авіаційних ударів, скинувши 237 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9355 дронів-камікадзе та здійснив 3912 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 61 – із реактивних систем залпового вогню.

До слова, нині триває 1496-й день повномасштабної війни в Україні.