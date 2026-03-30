Росіяни обстріляли Сумщину: є травмовані, пошкоджено АЗС

Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, АЗС, господарські споруди, гаражне приміщення, автомобіль

Протягом минулої доби війська РФ обстріляли 25 населених пунктів Сумської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

У Миколаївській сільській громаді внаслідок удару ворожого дрона травмовано чоловіків 26 і 52 років та 49-річну жінку.

Зокрема, у Сумській, Конотопській міських, Хутір-Михайлівській, Великописарівській, Середино-Будській, Зноб-Новгородській територіальних громадах пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, АЗС, господарські споруди, гаражне приміщення, автомобіль.

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Слідство триває.

Нагадаємо, пізно ввечері, 29 березня, російські окупанти завдали ударів по Чернігову. Росіяни атакували обʼєкту критичної інфраструктури. «Ворогом завдано удару по обʼєкту критичної інфраструктури на території міста Чернігова. Інформація уточнюється», – йдеться у повідомленні Чернігівської міськради.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив про масштаби російського терору та його прямого зв’язку з кризою на Близькому Сході за останній тиждень. За словами глави держави, лише за останні сім днів ворог випустив по Україні 3000 дронів та 1450 авіабомб, одночасно інвестуючи у затягування війни в регіоні Затоки.