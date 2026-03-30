Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни обстріляли Сумщину: є травмовані, пошкоджено АЗС

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження
фото: Нацполіція

Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, АЗС, господарські споруди, гаражне приміщення, автомобіль

Протягом минулої доби війська РФ обстріляли 25 населених пунктів Сумської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

У Миколаївській сільській громаді внаслідок удару ворожого дрона травмовано чоловіків 26 і 52 років та 49-річну жінку.

Росіяни обстріляли Сумщину: є травмовані, пошкоджено АЗС фото 1

Зокрема, у Сумській, Конотопській міських, Хутір-Михайлівській, Великописарівській, Середино-Будській, Зноб-Новгородській територіальних громадах пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, АЗС, господарські споруди, гаражне приміщення, автомобіль. 

Росіяни обстріляли Сумщину: є травмовані, пошкоджено АЗС фото 2

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Слідство триває.

Росіяни обстріляли Сумщину: є травмовані, пошкоджено АЗС фото 3

Нагадаємо, пізно ввечері, 29 березня, російські окупанти завдали ударів по Чернігову. Росіяни атакували обʼєкту критичної інфраструктури.  «Ворогом завдано удару по обʼєкту критичної інфраструктури на території міста Чернігова. Інформація уточнюється», – йдеться у повідомленні Чернігівської міськради.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив про масштаби російського терору та його прямого зв’язку з кризою на Близькому Сході за останній тиждень. За словами глави держави, лише за останні сім днів ворог випустив по Україні 3000 дронів та 1450 авіабомб, одночасно інвестуючи у затягування війни в регіоні Затоки.

Теги: Національна поліція України війна Сумщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua