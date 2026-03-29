Окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури у Чернігові

Іванна Гончар
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Наслідки атаки уточнюються

Пізно ввечері, 29 березня, російські окупанти завдали ударів по Чернігову. Росіяни атакували обʼєкту критичної інфраструктури. Про це повідомила пресслужба Чернігівської міськради, пише «Главком».

«Ворогом завдано удару по обʼєкту критичної інфраструктури на території міста Чернігова. Інформація уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Чим саме обстріляли місто поки не повідомляється, але перед цим Повітряні сили повідомляли, що російські БпЛА перебували на півночі та в центрі Чернігівщини.

До слова, 25 березня у Чернігівському районі пролунали вибухи. Стало відомо, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб'єкт, було знеструмлено споживачів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про масштаби російського терору та його прямого зв’язку з кризою на Близькому Сході за останній тиждень. За словами глави держави, лише за останні сім днів ворог випустив по Україні 3000 дронів та 1450 авіабомб, одночасно інвестуючи у затягування війни в регіоні Затоки.

Окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури у Чернігові
Авіаудар по Краматорську: троє загиблих, серед них – дитина
Лінія фронту станом на 29 березня 2026. Зведення Генштабу
Зеленський розповів, що може стати на заваді перемовинам про мир із Росією
Полонений окупант розповів, як китайці господарюють у Сибіру
Березень може стати «чорним місяцем» для росіян на фронті: деталі від Міноборони
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

