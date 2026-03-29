Окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури у Чернігові

Наслідки атаки уточнюються

Пізно ввечері, 29 березня, російські окупанти завдали ударів по Чернігову. Росіяни атакували обʼєкту критичної інфраструктури. Про це повідомила пресслужба Чернігівської міськради, пише «Главком».

«Ворогом завдано удару по обʼєкту критичної інфраструктури на території міста Чернігова. Інформація уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Чим саме обстріляли місто поки не повідомляється, але перед цим Повітряні сили повідомляли, що російські БпЛА перебували на півночі та в центрі Чернігівщини.

До слова, 25 березня у Чернігівському районі пролунали вибухи. Стало відомо, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб'єкт, було знеструмлено споживачів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про масштаби російського терору та його прямого зв’язку з кризою на Близькому Сході за останній тиждень. За словами глави держави, лише за останні сім днів ворог випустив по Україні 3000 дронів та 1450 авіабомб, одночасно інвестуючи у затягування війни в регіоні Затоки.