Поліг під час боїв на донецькому напрямку. Згадаймо Олександра Пащука

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Олександр Пащук став на захист Батьківщини
Захисник боронив територіальну цілісність та суверенітет України у складі 18-ї Слов’янської бригади Нацгвардії 

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Пащука.

Захисник України Олександр Пащук загинув на фронті 12 грудня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.   

Народився Олександр Пащук 4 березня 1975 року у Львові. Навчався у середній загальноосвітній школі міста Шептицького Львівської області. Після навчання проходив строкову військову службу.

Працював у будівельній сфері на приватних підприємствах.

Зі слів рідних, Олександр був творчою особистістю, любив співати й танцювати, захоплювався ліпленням скульптур з гіпсу – і був у цьому дуже вправним. Вирізнявся активністю, життєрадісністю та позитивною вдачею.

фото: Львіська міська рада

Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів став на захист Батьківщини. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на донецькому напрямку у складі 18-ї Слов’янської бригади Національної гвардії України.

Поховали захисника 27 березня на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87  (вул. Пасічна).

У Олександра Пащука залишилися донька та онуки.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Читайте також

Федоров вважає, що в України є великий потенціал, щоб самостійно виробляти комплекси та ракети
Україні критично не вистачає ракет до Patriot – Федоров
27 лютого, 11:42
Російські пропагандистські ресурси повідомляють, що Зінькова було ліквідовано 27 лютого 2026 року
ЗСУ на фронті ліквідували тренера з боксу: родина окупанта збирає кошти, щоб повернути тіло
4 березня, 11:30
«Америка понад усе» чи чергова «трясовина»: війна Трампа з Іраном розколола рух MAGA
«Америка понад усе» чи чергова «трясовина»: війна Трампа з Іраном розколола рух MAGA
8 березня, 04:14
Кремль змушений дедалі більше покладатися на залучення іноземців до бойових дій
Генерал розкрив плани Путіна на весняно-літній наступ
8 березня, 16:59
Дефіцит газу паралізував роботу ресторанів і крематоріїв у Південній Азії
Війна на Близькому Сході змусила ресторани Індії змінити меню
16 березня, 11:55
Американський чиновник наголосив, що ініціатива щодо спілкування виходила від Арагчі
Axios: Іран та США провели приховані переговори
17 березня, 07:09
Окупанти за 17 березня зазнали найбільших добових втрат за 2026 рік
Заступник командира третьої штурмової пояснив причину рекордних втрат РФ на фронті
19 березня, 07:02
За оцінками американських чиновників, перші шість днів війни вже коштували понад 11 млрд доларів
США мають достатньо коштів для війни з Іраном – заява міністра фінансів
23 березня, 00:35
Білий дім озвучив попередження Ірану
Білий дім озвучив попередження Ірану
25 березня, 23:29

В Україні потепліє до +18°: прогноз погоди на 28 березня 2026
В Україні потепліє до +18°: прогноз погоди на 28 березня 2026
28 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Місячний календар на квітень 2026: дати нового та повного Місяця
Місячний календар на квітень 2026: дати нового та повного Місяця
Чи будуть електронні повістки в «Резерв+»? Роз'яснення Міноборони
Чи будуть електронні повістки в «Резерв+»? Роз'яснення Міноборони
Яке релігійне свято відзначається 28 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 28 березня 2026: традиції та молитва

Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
Вчора, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Вчора, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Вчора, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
26 березня, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
26 березня, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
26 березня, 14:17

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
