Поліг під час боїв на донецькому напрямку. Згадаймо Олександра Пащука

Захисник боронив територіальну цілісність та суверенітет України у складі 18-ї Слов’янської бригади Нацгвардії

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Пащука.

Захисник України Олександр Пащук загинув на фронті 12 грудня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Народився Олександр Пащук 4 березня 1975 року у Львові. Навчався у середній загальноосвітній школі міста Шептицького Львівської області. Після навчання проходив строкову військову службу.

Працював у будівельній сфері на приватних підприємствах.

Зі слів рідних, Олександр був творчою особистістю, любив співати й танцювати, захоплювався ліпленням скульптур з гіпсу – і був у цьому дуже вправним. Вирізнявся активністю, життєрадісністю та позитивною вдачею.

Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Олександр Пащук став на захист Батьківщини

Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів став на захист Батьківщини. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на донецькому напрямку у складі 18-ї Слов’янської бригади Національної гвардії України.

Поховали захисника 27 березня на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87 (вул. Пасічна).

У Олександра Пащука залишилися донька та онуки.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.