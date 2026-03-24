Поліг під час виконання завдання на Дніпропетровщині. Згадаймо Дениса Сердюка

Денис Сердюк підписав контракт зі Збройними силами України у липні 2024 року

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дениса Сердюка.



37-річний старший солдат Денис Сердюк з позивним Циган загинув 7 березня 2026 року під час виконання бойового завдання у Дніпропетровській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну прикордонну службу України.

Денис Сердюк народився 30 липня 1988 року у Кривому Розі. Навчався у місцевій школі, згодом здобув фах електрогазозварювальника.

Працював за спеціальністю у різних містах України. Упродовж останніх шести років проживав у Рівному. Був задіяний у будівництві підприємства «Кроноспан» поблизу обласного центру. У липні 2024 року Денис Сердюк підписав контракт зі Збройними силами України.

«Це було його свідоме рішення. Йому подобалася служба. Він пройшов навчання в Чехії. Спочатку перебував в інженерних військах, згодом приєднався до 108-го окремого штурмового батальйону «Вовки Да Вінчі». Денис цікавився історією, йому було цікаво дізнаватися про події минулого. Він постійно любив щось робити, ремонтувати – не міг сидіти без справи», – розповіла дружина захисника.

фото: Рівненська міська рада

Побратими називали воїна з позивним Циган людиною честі та відваги, справжнім другом і надійним плечем.

Прощання з Денисом Сердюком відбулося 21 березня на майдані Незалежності в Рівному. Поховали військовослужбовця на Алеї Героїв кладовища «Нове» в обласному центрі.

фото: Рівненська міська рада

фото: Рівненська міська рада

У захисника залишилися дружина, донька, мама та дві сестри.

