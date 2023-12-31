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Уночі Повітряні сили збили менше половини випущених дронів: яка причина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Уночі Повітряні сили збили менше половини випущених дронів: яка причина
Окупанти цієї ночі випустили 49 дронів з трьох напрямків
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ігнат розповів про нову тактику окупантів

Повітряні сили ЗСУ цієї ночі збили менше половини випущених Росією дронів «Шахед». Річ у тім, що окупанти спрямували дрони на прифронтові райони. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Окупанти цієї ночі випустили 49 дронів з трьох напрямків – мису Чауда (Крим), Приморсько-Ахтарська та Курської області (РФ). Більшість «Шахедів» були спрямовані у прифронтові райони, через що нашим повітряникам вдалося збити лише 21 безпілотник.

«Більшість цих ударних дронів з 49 було спрямовано на прифронтову територію. Тобто лінія оборони, де стоять наші бійці, а також прифронтові території Миколаївської, Херсонської, Харківської, Запорізької областей. Не вперше ворог застосовує «Шахеди» саме так. Це зміна акценту атаки», – пояснив Ігнат.

За його словами, раніше росіяни запускали дрони-камікадзе углиб України, але зараз вони використовують їх для атак поблизу фронту. До того ж речник зауважив, що «Шахед» – це складна ціль для винищувачів, які має Україна. Саме тому для їх знищення залучаються мобільні вогневі групи.

«Шахед» – ціль не проста. Винищувачі, які за ними ганяються по території України, можуть п’ять разів облетіти його і не знищити, бо ціль складна для наших винищувачів старих радянських. Власне тому ми розраховуємо, що F-16 нам допоможе, коли з'явиться в Україні», – резюмував Ігнат.

Нагадаємо, що в ніч на 31 грудня Повітряні сили зафіксували 49 ворожих безпілотників Shahed-136/131, які ворог випустив по Україні. Також окупанти завдали удару по місту Харків шістьма зенітними керованими ракетами С-300.

Триває 676-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 54 бойові зіткнення.

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Теги: ЗСУ безпілотник Україна війна

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