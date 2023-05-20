Окупанти накрили вогнем три райони Харківщини, є жертви

Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові та господарчі будівлі на Харківщині

За минулу добу російські окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстріляли щонайменше 21 населений пункт у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області. Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено три житлові будинки та господарчі споруди.

У с. Петропавлівка Куп'янського району загинув 65-річний цивільний чоловік, в селі пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.

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У с. Синьківка Куп'янського району під час ворожого обстрілу зазнав поранення 43-річний цивільний чоловік, госпіталізований.

Внаслідок масованих обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено чотири житлові будинки та господарчі споруди.

Триває розмінування Харківщини. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більш як 8 га території та знешкодили 82 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, триває 451-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти й надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. За минулу добу відбулось понад 80 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, найгарячіші бої велися за Бахмут, Мар’їнку та в районах Авдіївки, Степового і Новомихайлівки.