Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Уночі РФ атакувала енергооб’єкти у кількох регіонах: де найскладніша ситуація зі світлом

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Уночі РФ атакувала енергооб’єкти у кількох регіонах: де найскладніша ситуація зі світлом
Через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – у частині областей наразі застосовуються аварійні знеструмленн
фото: glavcom.ua

Споживання електроенергії сьогодні зросло

Уночі та вранці ворог атакував енергооб’єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій та Харківській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Також складною після попередньої масованої атаки залишається ситуація у Києві та на Київщині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це наразі дозволяє безпекова ситуація.

Зокрема, внаслідок попередніх ракетно-дронових атак – в усіх регіонах України сьогодні вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності (для промисловості).

Через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – у частині областей наразі застосовуються аварійні знеструмлення. Раніше опубліковані обленерго графіки погодинних відключень там не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

«Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 21 січня, станом на 9:30, його рівень був на 4,5% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у вівторок. Причина – менший обсяг заходів обмеження в окремих регіонах України», – наголошує «Укренерго».

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

Читайте також:

Теги: енергетика Укренерго відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія атакувала енергетичні обʼєкти на Київщині
Росія атакувала енергетичні обʼєкти на Київщині
5 сiчня, 01:25
РФ вдарила по ТЕЦ у передмісті Харкова: загинула людина
РФ вдарила по ТЕЦ у передмісті Харкова: загинула людина
24 грудня, 2025, 12:17
Як вимикатимуть світло у перший день нового 2026 року? Дані «Укренерго»
Як вимикатимуть світло у перший день нового 2026 року? Дані «Укренерго»
31 грудня, 2025, 19:01

Події в Україні

Уночі РФ атакувала енергооб’єкти у кількох регіонах: де найскладніша ситуація зі світлом
Уночі РФ атакувала енергооб’єкти у кількох регіонах: де найскладніша ситуація зі світлом
Окупанти атакували Україну «Іскандером» та дронами: як відпрацювала ППО
Окупанти атакували Україну «Іскандером» та дронами: як відпрацювала ППО
Смертельна ДТП на Кіровоградщині: є загиблі та постраждалі
Смертельна ДТП на Кіровоградщині: є загиблі та постраждалі
Карта бойових дій в Україні станом на 21 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 21 січня 2026 року
Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: є загиблі (фото)
Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: є загиблі (фото)
Втрати ворога станом на 21 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 21 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Вчора, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52
Міністр торгівлі США пообіцяв «розумний фінал» суперечки з ЄС
Вчора, 19:56
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Вчора, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
19 сiчня, 17:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua