Уночі РФ атакувала енергооб’єкти у кількох регіонах: де найскладніша ситуація зі світлом

Споживання електроенергії сьогодні зросло

Уночі та вранці ворог атакував енергооб’єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій та Харківській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Також складною після попередньої масованої атаки залишається ситуація у Києві та на Київщині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це наразі дозволяє безпекова ситуація.

Зокрема, внаслідок попередніх ракетно-дронових атак – в усіх регіонах України сьогодні вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності (для промисловості).

Через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – у частині областей наразі застосовуються аварійні знеструмлення. Раніше опубліковані обленерго графіки погодинних відключень там не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

«Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 21 січня, станом на 9:30, його рівень був на 4,5% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у вівторок. Причина – менший обсяг заходів обмеження в окремих регіонах України», – наголошує «Укренерго».

