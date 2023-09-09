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Уряд отримав від Зеленського доручення щодо свят

Надія Карбунар
glavcom.ua
Уряд отримав від Зеленського доручення щодо свят
Президент дав нове доручення уряду України
фото: Офіс президента

«Я доручив уряду України, відповідним державним інституціям переглянути всю цю систему державної уваги», – президент

Президент Володимир Зеленський доручив уряду переглянути та оновити державну систему пам'ятних дат і професійних свят. Про це він сказав у своєму зверненні, вітаючи українців із Днем фізичної культури та спорту та Днем українського кіно.

«Вже багато років у другу суботу вересня в нашій країні відзначають свій день одночасно дві професійні спільноти. Це День фізичної культури і спорту та День українського кіно. І подібних збігів у нашому календарі надто багато. День юриста і День художника. День будівельника і День працівників ветеринарної медицини. Є збіги професійних днів і днів пам’яті. Зокрема, наступного року, у травні, День памʼяті жертв геноциду кримськотатарського народу збігається з Днем науки. Очевидно, що є багато неприпустимих змішувань сенсів. Деякі професійні спільноти відзначають свій день ще за радянськими лекалами. Деякі надзвичайно важливі дні пам’яті та дні українських здобутків узагалі не відображені в нашому офіційному календарі. Деякі професійні спільноти, чия робота заслуговує і поваги, і уваги, поки що не мають свого професійного дня – наприклад, спільнота українських істориків. Власне, я доручив уряду України, відповідним державним інституціям переглянути всю цю систему державної уваги й оновити її справедливо й логічно», – сказав президент.

Нагадаємо, з 1 вересня ПЦУ перейшла на новоюліанський, а УГКЦ – на григоріанський календар.

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Теги: Володимир Зеленський президент робота

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