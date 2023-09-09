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Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Саудівської Аравії: про що говорили

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Саудівської Аравії: про що говорили
фото: Офіс президента

Президент Зеленський обговорив із принцом Саудівської Аравії зміцнення діалогу між країнами

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Спадкоємним принцом, прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Про це повідомив Офіс президента.

Лідери обговорили актуальні питання взаємодії між Україною та Королівством Саудівська Аравія у продовження їхнього діалогу, розпочатого під час двосторонньої зустрічі у Джидді 19 травня поточного року.

Володимир Зеленський висловив подяку Спадкоємному принцу Мухаммаду бін Салману аль Сауду за послідовну підтримку всіх мирних зусиль.

Президент окремо відзначив успішне проведення в Саудівській Аравії 5 серпня цього року другої зустрічі радників із національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств країн світу щодо ключових принципів сталого й справедливого миру в Україні.

Нагадаємо, протягом 5-6 серпня у Саудівській Аравії пройшов саміт щодо української Формули миру.

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Теги: Володимир Зеленський Саудівська Аравія

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