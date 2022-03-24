Уряд погодив сім гуманітарних коридорів на 24 березня: напрямки

24 автобуси перебувають на в'їзді до міста Бердянськ

На сьогодні, 24 березня, погоджено сім гуманітарних коридорів. Про це повідомила міністерка реінтеграції Ірина Верещук.

Гуманітарні коридори, які мають запрацювати 24 березня:

З Маріуполя до Запоріжжя. 24 автобуси перебувають на в'їзді до міста Бердянськ, до них має доєднатися ще 21 автобус;

З Пологів, Мелітополя до Запоріжжя;

З Великої Димерки, Богданівки, Бервиці до Броварів;

З Макарова до Житомира.

Нагадаємо, на 24 березня заплановано дев’ять евакуаційних потягів. Міністерка з реінтеграції ТОТ Ірина Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів 23 березня. Вона наголосила, що з дев'яти коридорів спрацювало сім.

Нагадаємо, російські окупанти вночі та вранці 24 березня обстріляли населені пункти Луганщини, наносячи авіаудари та скинувши фосфорні бомби. Внаслідок дій ворога загинуло четверо людей, серед яких діти.