  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Уряд погодив сім гуманітарних коридорів на 24 березня: напрямки

    Уряд погодив сім гуманітарних коридорів на 24 березня: напрямки
    фото: glavcom.ua

    24 автобуси перебувають на в'їзді до міста Бердянськ

    На сьогодні, 24 березня, погоджено сім гуманітарних коридорів. Про це повідомила міністерка реінтеграції Ірина Верещук.

    Гуманітарні коридори, які мають запрацювати 24 березня:

    • З Маріуполя до Запоріжжя. 24 автобуси перебувають на в'їзді до міста Бердянськ, до них має доєднатися ще 21 автобус;
    • З Пологів, Мелітополя до Запоріжжя;
    • З Великої Димерки, Богданівки, Бервиці до Броварів;
    • З Макарова до Житомира.

    Нагадаємо, на 24 березня заплановано дев’ять евакуаційних потягів. Міністерка з реінтеграції ТОТ Ірина Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів 23 березня. Вона наголосила, що з дев'яти коридорів спрацювало сім.

    Нагадаємо, російські окупанти вночі та вранці 24 березня обстріляли населені пункти Луганщини, наносячи авіаудари та скинувши фосфорні бомби. Внаслідок дій ворога загинуло четверо людей, серед яких діти.

    Читайте також: У Бердянську знищено великий десантний корабель окупантів (фото, відео)
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація евакуація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Уряд погодив сім гуманітарних коридорів на 24 березня: напрямки