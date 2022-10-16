У Мелітополі опалювальний сезон під загрозою, – мер

Міський голова зауважив, що у місті вже кілька місяців немає газу

У тимчасово загарбаному Мелітополі постійні перебої з електрикою, що тягне за собою проблеми з водопостачанням та зв'язком, немає газу. Тому опалювальний сезон опинився під загрозою. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

Мер зазначив, що проблеми зі світлом у місті з'явилися значно раніше, ніж на території всієї нашої держави, адже росіяни захопили ЗАЕС.

«Сьогодні станція майже не функціонує, і в Мелітополі є постійні перебої з електрикою. Коли є перебої з електрикою, виникають проблеми з водопостачанням та мобільним зв'язком», – підкреслив Федоров.

Він також вказав, що вже кілька місяців немає газу, тож існує загроза, що опалювальний сезон не розпочнеться вчасно. За словами міського голови, люди намагаються виїхати з тимчасово окупованої території. Проте, нині евакуація майже неможлива.

Федоров додав, що загарбники не випускають на підконтрольну Україні територію 4 тисячі мешканців.

Нагадаємо, раніше мер міста Іван Федоров повідомив, що 14 жовтня в районі захопленого окупантами аеродрому пролунали одразу чотири вибухи. Федоров наголосив, що це може свідчити про ліквідацію ворога нашими військовими.

Також Федоров повідомляв, що російські окупанти викрали понад 700 жителів Мелітополя. Людей схиляють до «співпраці» тортурами та катуванням.