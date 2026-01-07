Головна Країна Події в Україні
Успішна операція. Розвідка взяла у полон окупантів, які повідомили цінну інформацію (відео)

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Успішна операція. Розвідка взяла у полон окупантів, які повідомили цінну інформацію (відео)
Бійці підрозділу ГУР «Братство» провели успішну операцію на Запорізькому напрямку і взяли у полон окупантів
фото: скриншот з відео

Операція відбулася у грудні 2025 року в районі Каховського водосховища

У грудні 2025 року, під час проведення спеціальної операції на Запорізькому напрямку, диверсійно-розвідувальна група підрозділу «Братство», що входить до складу «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України, здійснила глибокий рейд у тил противника в районі Каховського водосховища. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

У ході бойового виходу воєнні розвідники ліквідували двох російських окупантів, двох – поранили, а ще двох – взяли в полон.

Після цього бійці «Братства» здійснили складний і тривалий супровід полонених – на відстань близько 27 кілометрів – та вивели їх на підконтрольну Україні територію.

«Полонені росіяни розповіли цінну інформацію щодо місць перебування ворожих офіцерів, позицій артилерії, операторів БпЛА, районів зосередження особового складу, техніки та складів з боєприпасами», – йдеться у повідомленні.

«Проведена операція підтвердила наявність серйозних прогалин у системі фронтової оборони противника: ворог не очікує активних дій українських розвідників у глибині своїх позицій і не здатен чинити ефективний опір в тилу», – йдеться у джерелі.

Як зазначає джерело, після завершення операції генерал-лейтенант Кирило Буданов відзначив бійців і командирів підрозділу «Братство» державними та відомчими нагородами.

Нагадаємо, медики Головного управління розвідки Міноборони провели унікальну операцію в умовах відкритого моря та врятували пораненого військового. Медики доставили пораненого на плавучу платформу у критичному стані – з масивною крововтратою, травматичною ампутацією та серйозним переохолодженням.

У ніч з 20 на 21 грудня 2025 року на російському військовому аеродромі під Липецьком спалахнула пожежа – горіли два ворожі дороговартісні винищувачі Су-30 та Су-27.

Унаслідок операції ГУР МО України, безпосередньо реалізованої представником руху опору, обидва військові літаки агресора виведені з ладу. Орієнтовна сумарна вартість двох уражених винищувачів, які Росія використовувала у війні проти України, може складати до $100 млн.

розвідка росія Херсонщина військові ворог відео росіяни

