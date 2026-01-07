Успішна операція. Розвідка взяла у полон окупантів, які повідомили цінну інформацію (відео)

Бійці підрозділу ГУР «Братство» провели успішну операцію на Запорізькому напрямку і взяли у полон окупантів

Операція відбулася у грудні 2025 року в районі Каховського водосховища

У грудні 2025 року, під час проведення спеціальної операції на Запорізькому напрямку, диверсійно-розвідувальна група підрозділу «Братство», що входить до складу «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України, здійснила глибокий рейд у тил противника в районі Каховського водосховища. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

У ході бойового виходу воєнні розвідники ліквідували двох російських окупантів, двох – поранили, а ще двох – взяли в полон.

Після цього бійці «Братства» здійснили складний і тривалий супровід полонених – на відстань близько 27 кілометрів – та вивели їх на підконтрольну Україні територію.

«Полонені росіяни розповіли цінну інформацію щодо місць перебування ворожих офіцерів, позицій артилерії, операторів БпЛА, районів зосередження особового складу, техніки та складів з боєприпасами», – йдеться у повідомленні.

❗️Глибокий рейд у тил ворога: бійці підрозділу ГУР “Братство” провели успішну операцію на Запорізькому напрямку і взяли у полон окупантів, які повідомили цінну інформацію



pic.twitter.com/pWcoCzYFk2

«Проведена операція підтвердила наявність серйозних прогалин у системі фронтової оборони противника: ворог не очікує активних дій українських розвідників у глибині своїх позицій і не здатен чинити ефективний опір в тилу», – йдеться у джерелі.

Як зазначає джерело, після завершення операції генерал-лейтенант Кирило Буданов відзначив бійців і командирів підрозділу «Братство» державними та відомчими нагородами.

