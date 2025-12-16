Головна Світ Політика
Мерц: Захід готовий захищати Україну, якщо Росія порушить припинення вогню

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Робочий візит президента України до Німеччини. 14 грудня 2025 року
фото: Офіс президента

У разі порушення умов припинення вогню, західні війська повинні будуть втрутитися

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв’ю ZDF заявив, що відповідно до гарантій безпеки, наданих Україні Сполученими Штатами та Європою, миротворці можуть відбити напад російських сил після припинення вогню. Однак, за його словами, це поки що залишатиметься далекою перспективою, пише «Главком».

Мерц, відповідаючи на питання журналістів про можливі гарантії безпеки, зазначив, що в разі порушення умов припинення вогню, західні війська повинні будуть втрутитися, зокрема, шляхом створення демілітаризованої зони між воюючими сторонами та дій проти російських атак. «Ми ще не там», — підкреслив він.

Канцлер також зазначив, що зобов'язання США захищати Україну після припинення вогню, якби це стало частиною території НАТО, є важливим кроком для США: «Це чудова нова позиція для Сполучених Штатів Америки».

Варто зазначити, що США пообіцяли Україні гарантії безпеки, подібні до пʼятої статті НАТО. Однак Київ має погодитися на них найближчим часом, інакше наступні пропозиції Вашингтона можуть бути менш вигідними. 

Як повідомлялось, адміністрація Дональда Трампа готова надати Україні юридично зобов’язувальні гарантії безпеки, змодельовані на основі статті пʼятої Статуту НАТО.

Нагадаємо, що 16 грудня лідери Європейського союзу та 10 європейських країн оприлюднили спільну заяву після двох днів мирних переговорів між США, Україною та європейськими партнерами. У документі зазначено, що було узгоджено план гарантій безпеки для України.  

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що є серйозний прогрес у переговорах щодо гарантій безпеки для України, які мають бути проголосовані в Конгресі США. Він зазначив, що більшість членів Конгресу ставляться до цієї ініціативи позитивно.

