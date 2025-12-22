Головна Світ Соціум
Унікальна операція. Розвідка знищила російські Су-30 та Су-27 (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Планування спецоперації зайняло два тижні
фото: скриншот з відео

За даними ГУР, вивчені маршрут патрулювання та графік зміни вартових дозволили непомітно проникнути на військовий обʼєкт РФ

У ніч з 20 на 21 грудня 2025 року на російському військовому аеродромі під Липецьком спалахнула пожежа – горіли два ворожі дороговартісні винищувачі Су-30 та Су-27. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Унаслідок операції ГУР МО України, безпосередньо реалізованої представником руху опору, обидва військові літаки агресора виведені з ладу. Орієнтовна сумарна вартість двох уражених винищувачів, які Росія використовувала у війні проти України, може складати до $100 млн.

«Су-27 та Су-30 із бортовими номерами «12» та «82» вдалось спалити завдяки ретельній підготовці, холоднокровності та професіоналізму. Планування спецоперації на аеродромі під Липецьком зайняло два тижні», – наголошує розвідка.

За даними ГУР, вивчені маршрут патрулювання та графік зміни вартових дозволили непомітно проникнути на військовий обʼєкт РФ, уразити російські винищувачі прямо у захисному авіаційному ангарі, а потім – безперешкодно залишити аеродром.

Раніше бійці Головного управління розвідки знищили багатоцільовий військово-транспортний літак Ан-26 та дві дороговартісні радіолокаційні системи. 

Теги: ГУР винищувач війна росія

