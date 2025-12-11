Затриманий російський учений відмовився давати свідчення, його взяли під варту на 40 днів

У Польщі Агентство внутрішньої безпеки затримало російського вченого і представника Ермітажу Олександра Б. Його розшукує Україна за проведення незаконних археологічних досліджень у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на передає RMF 24.

Ім'я затриманого не називається, але, виходячи з матеріалів справи, йдеться про Олександра Бутягіна – завідувача відділу стародавньої археології російського державного Ермітажу. Він проводив серію лекцій у Європі й опинився у Варшаві дорогою з Нідерландів на Балкани, де і був затриманий працівниками Агентства внутрішньої безпеки на початку грудня.

Російського науковця, якого розшукував Київ, затримано в Польщі фото: Прокуратура України

У листопаді 2024 року прокуратура Автономної Республіки Крим і міста Севастополь заочно повідомила про підозру росіянину. Бутягін з 2014 року очолював пошукові групи, які проводили незаконні розкопки в «Стародавньому місті Мірмекіон» у Керчі без дозволів. Через дії чорних археологів об'єкт культурної спадщини частково було зруйновано, а збитки становили понад 200 млн грн, стверджують у прокуратурі.

Стародавнє місто Мірмекіон у Керчі фото: прокуратура АР Крим

У 2014 році Бутягін очолив експедицію, яку особисто відвідував Путін і яка понад 10 років проводить незаконні розкопки на об'єкті культурної спадщини України в Криму. Зокрема, група підозрюваного проводила незаконні розкопки на площі сотень квадратних метрів, унаслідок чого раш-ти зняли так званий культурний шар українського півострова на глибину майже 2 метри.

Затриманого росіянина допитали в прокуратурі Варшави, він відмовився давати будь-які свідчення. Після цього суд постановив заарештувати й взяти затриманого під варту на 40 днів.

Очікується, що українська сторона направить до Польщі офіційний запит про екстрадицію. Також Польща передала інформацію про затриманого в російську дипломатичну місію. Його лекції в Росії в другій половині грудня вже скасовано.

Нагадаємо, що отримав підозру зрадник, який у 2014 вивісив прапор Росії над Луганською ОДА. Після захоплення Луганської ОДА Лі Вон Чоль брав участь у масових заворушеннях, влаштовував проросійські мітинги та бійки, а також залякував місцевих патріотів.