Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Захисники провели унікальну операцію у відкритому морі та врятували важкопораненого побратима

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Захисники провели унікальну операцію у відкритому морі та врятували важкопораненого побратима
Операція ГУР з порятунку пораненого бійця у відкритому морі тривала близько 45 хвилин
колаж: glavcom.ua

Медики рятували пораненого воїна просто у човні

Медики Головного управління розвідки Міноборони провели унікальну операцію в умовах відкритого моря та врятували пораненого військового. Про це розповів спеціаліст медичної команди з позивним Точіні, передає «Главком».

Медики доставили пораненого на плавучу платформу у критичному стані – з масивною крововтратою, травматичною ампутацією та серйозним переохолодженням.

«Він провів певний час у воді… Час накладання турнікетів був пізніший, ніж міг би бути. Через це збільшилася крововтрата, ускладнювала становище загальна гіпотермія. Стан був важкий», – розповів Точіні.

Медики в умовах темної пори доби та під загрозою обстрілу провели стабілізацію стану та почали активно зігрівати пораненого, враховуючи температуру повітря близько 10 градусів тепла. Після стабілізації показників почалося оперативне втручання.

Загалом операція тривала близько 45 хвилин, після чого бійця доставили до берега на катерах. Точіні повідомив, що для медиків ГУР проведення таких операцій не є винятком.

«Це може бути човен, машина, гелікоптер чи будь-яке приміщення. Ми готуємось працювати в будь-яких умовах. Усі члени команди взаємозамінні й готові діяти навіть там, де шансів майже немає», – розповів військовий.

Нагадаємо, у Києві відбувся перший Україно-Ізраїльський саміт «Кризове реагування. Ізраїльські технології та досвід», на якому обговорювали навчання українських медиків і рятувальників за ізраїльськими стандартами та впровадження сучасних технологій для порятунку життів під час війни. 

Теги: медик ГУР військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Готель «Лео» у Хорлах на вулиці Прикордонній
Удар по кафе в окупованих Хорлах. Що кажуть росіяни і що відбулося насправді?
Вчора, 09:47
Військовослужбовець Ігор Луценко вважає: росіяни не відмовлилися від лідквідації України. А тому говорити про «компромісний мир» – це самообман або завуальована капітуляція
Ігор Луценко: Жодні мінімально вигідні «мирні» рішення нам зараз не світять
9 грудня, 2025, 14:35
Система нових контрактів може запрацювати в першому кварталі 2026 року
Відстрочка та підвищення виплат. Уряд затвердив нові контракти для Сил оборони
5 грудня, 2025, 17:50
Генеральний штаб спростив механізм призначення військовослужбовців, які повернулися після самовільного залишення частини
Після СЗЧ у штурмовики? Генштаб зробив заяву про переведення бійців
11 грудня, 2025, 17:07
До кінця року Сили оборони отримають мільйони FPV-дронів
Українська армія отримає 3 млн FPV-дронів
24 грудня, 2025, 12:47
Вперше на фронті українські воїни ліквідували всюдихід
На підступах до Покровська ЗСУ вперше знищили новий російський «Улан-2»
26 грудня, 2025, 10:22
На війні загинула операторка дронів, мисткиня і журналістка Лана Чорногорська
На війні загинула операторка дронів, мисткиня і журналістка Лана Чорногорська
Сьогодні, 06:58
Владислав Вакуленко віддав життя, захищаючи батьківщину від російських загарбників
Майстер тайського боксу загинув у боях під Бахмутом. Згадаймо Владислава Вакуленка
Вчора, 09:00
Кличко відвідав 13 підрозділів на Харківському напрямку та на Донбасі
Стало відомо, де та з ким зустрічав Новий рік мер Києва
1 сiчня, 14:07

Події в Україні

Ворог завдав ракетного удару по Черкащині
Ворог завдав ракетного удару по Черкащині
Захисники провели унікальну операцію у відкритому морі та врятували важкопораненого побратима
Захисники провели унікальну операцію у відкритому морі та врятували важкопораненого побратима
Рятувальна операція в Харкові: під завалами можуть бути ще п’ятеро людей
Рятувальна операція в Харкові: під завалами можуть бути ще п’ятеро людей
Уночі Запорізька АЕС тимчасово втратила живлення через бойові дії
Уночі Запорізька АЕС тимчасово втратила живлення через бойові дії
Ворог вдарив по критичній інфраструктурі Миколаївщини
Ворог вдарив по критичній інфраструктурі Миколаївщини
Карта бойових дій в Україні станом на 3 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 3 січня 2026 року

Новини

В Україні хмарно: погода на 3 січня
Сьогодні, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua