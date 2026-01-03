Захисники провели унікальну операцію у відкритому морі та врятували важкопораненого побратима

Операція ГУР з порятунку пораненого бійця у відкритому морі тривала близько 45 хвилин

Медики рятували пораненого воїна просто у човні

Медики Головного управління розвідки Міноборони провели унікальну операцію в умовах відкритого моря та врятували пораненого військового. Про це розповів спеціаліст медичної команди з позивним Точіні, передає «Главком».

Медики доставили пораненого на плавучу платформу у критичному стані – з масивною крововтратою, травматичною ампутацією та серйозним переохолодженням.

«Він провів певний час у воді… Час накладання турнікетів був пізніший, ніж міг би бути. Через це збільшилася крововтрата, ускладнювала становище загальна гіпотермія. Стан був важкий», – розповів Точіні.

Медики в умовах темної пори доби та під загрозою обстрілу провели стабілізацію стану та почали активно зігрівати пораненого, враховуючи температуру повітря близько 10 градусів тепла. Після стабілізації показників почалося оперативне втручання.

Загалом операція тривала близько 45 хвилин, після чого бійця доставили до берега на катерах. Точіні повідомив, що для медиків ГУР проведення таких операцій не є винятком.

«Це може бути човен, машина, гелікоптер чи будь-яке приміщення. Ми готуємось працювати в будь-яких умовах. Усі члени команди взаємозамінні й готові діяти навіть там, де шансів майже немає», – розповів військовий.

Нагадаємо, у Києві відбувся перший Україно-Ізраїльський саміт «Кризове реагування. Ізраїльські технології та досвід», на якому обговорювали навчання українських медиків і рятувальників за ізраїльськими стандартами та впровадження сучасних технологій для порятунку життів під час війни.