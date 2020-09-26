  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    В авіакатастрофі Ан-26 під Харковом загинув син пілота збитого росіянами під Луганськом Іл-76

    • Розсилка
    <p>Олександр Скачков</p> - В авіакатастрофі Ан-26 під Харковом загинув син пілота збитого росіянами під Луганськом Іл-76

    Олександр Скачков

    Фото: Олена Блажієва/Facebook

    Ігор Скачков, штурман Іл-76, загинув влітку 2014 під Луганськом. Вчора загинув його син Олександр

    Син збитого росіянами під Луганськом у 2014 році члена екіпажу Іл-76 Ігоря Скачкова загинув у катастрофі літака Ан-26 в Харківській області.

    Про це повідомив Дмитро Парахін у Facebook.

    «Серед загиблих курсант Скачков. Це син Ігоря Скачкова, члена екіпажу Іл-76, збитого терористами в 2014 під Луганськом», – написав він.

    Також Олена Блажієва опублікувала фотографії загиблих батька і сина.

    «Ігор Скачков, штурман Іл-76, загинув влітку 2014 під Луганськом. Вчора загинув його син Олександр», – написала вона.

    Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження. Слідство розглядає чотири версії трагедії.

    В Україні оголосили 26 вересня Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі під Харковом.

    На Харківщині розпочала роботу комісія по розслідуванню причин катастрофи. Перед цим на місці падіння літака на Харківщині знайшли ще одне тіло загиблого.

    Читайте також:
    Авіакатастрофа Ан-26: оприлюднено імена загиблих курсантів та офіцерів
    ЗСУ авіакатастрофа розслідування курсант
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies