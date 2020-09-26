В авіакатастрофі Ан-26 під Харковом загинув син пілота збитого росіянами під Луганськом Іл-76



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Олександр Скачков Фото: Олена Блажієва/Facebook

Ігор Скачков, штурман Іл-76, загинув влітку 2014 під Луганськом. Вчора загинув його син Олександр

Син збитого росіянами під Луганськом у 2014 році члена екіпажу Іл-76 Ігоря Скачкова загинув у катастрофі літака Ан-26 в Харківській області.

Про це повідомив Дмитро Парахін у Facebook.

«Серед загиблих курсант Скачков. Це син Ігоря Скачкова, члена екіпажу Іл-76, збитого терористами в 2014 під Луганськом», – написав він.

Також Олена Блажієва опублікувала фотографії загиблих батька і сина.

«Ігор Скачков, штурман Іл-76, загинув влітку 2014 під Луганськом. Вчора загинув його син Олександр», – написала вона.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження. Слідство розглядає чотири версії трагедії.

В Україні оголосили 26 вересня Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі під Харковом.

На Харківщині розпочала роботу комісія по розслідуванню причин катастрофи. Перед цим на місці падіння літака на Харківщині знайшли ще одне тіло загиблого.

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