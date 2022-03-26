В Енергодарі загарбники встановили обладнання для агітації (фото)

Супутникову тарілку встановили на будівлі вузлу зв'язку Запорізької АЕС

У центрі Енергодара російські окупанти встановили свою супутникову тарілку для забезпечення мовлення. Зокрема, вони планують проводити ворожу агітацію серед місцевих мешканців. Про це повідомляє «Енергоатом».

Повідомляється, що супутникову тарілку встановили на будівлі вузлу зв'язку Запорізької АЕС. Вона розташована поряд з будівлею міської ради.

«В центрі Енергодару поряд з міською радою, на будівлі вузлу зв'язку Запорізької АЕС, окупанти встановили свою тарілку для забезпечення мовлення та проведення ворожої агітації серед містян», – йдеться у повідомленні.

Також навколо окупанти виставили озброєну охорону.