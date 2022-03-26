Російський генерал Кисіль звільнений за провал «спецоперації» в Україні

Генерала звинуватили у нездатності досягти поставлених цілей, залученні до бойових дій в Україні військовослужбовців строкової служби, а також наявності величезних втрат серед особового складу

У Росії звільнили генерал-лейтенанта, командувача першою танковою армією Західного військового округу Сергія Кисіля. Раніше з посади зняли його заступника. Про це повідомили радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко та журналіст Роман Цимбалюк.

За даними Цимбалюка, Кисіля звільнили за провал «спецоперації» в Україні.

Звільненого генерал-лейтенанта звинуватили у нездатності досягти поставлених цілей, залученні до бойових дій в Україні військовослужбовців строкової служби, а також наявності величезних втрат серед особового складу.

Геращенко додав, що Кисіля звільнили за повну технічну та моральну неготовність тисяч його солдатів та офіцерів воювати проти мирної України.

«Це його танки грузли у болотах Чернігівщини та Сумщини, не маючи навіть елементарних карт. Це його солдати сотнями здавались у полон. Сергій Кисіль як і решта генералів Путіна – військовий злочинець. Він несе відповідальність за загибель українців – дітей, жінок, старих. Найкращий варіант для нього – це взяти та застрелитися. Не здивуюсь, якщо він це вже зробив сьогодні вранці», – написав Геращенко.

Тим часом, російські високопосадовці намагаються перекласти відповідальність за війну винятково на плечі Путіна. Так, третій президент РФ, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що до планів «військової спецоперації» в Україні має відношення персонально нинішній хазяїн Кремля Володимир Путін.

Нагадаємо, генштаб РФ назвав головну ціль нападу Росії на Україну.

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