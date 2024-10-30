Для військових – найбільша квота: у Вінниці провели жеребкування щодо розподілу квартир

За квотою найбільшу кількість квартир тут можуть придбати наші Захисники та Захисниці, а також родини військовослужбовців, люди з-поміж ВПО

У Вінниці відбулась чергова процедура жеребкування щодо визначення учасників та розподілу квартир у десятиповерхівці на вулиці Привокзальній, 30. Про це повідомляє Вінницька міська Рада.

Цей будинок зводять в межах міської програми «Муніципальне житло ВМТГ», яка діє в місті з 2009 року. Того дня троє учасників дізналися номери власних осель – це двоє військовослужбовців та працівниця в галузі освіти.

Заступник міського голови Андрій Очеретний розповів, що за квотою найбільшу кількість квартир тут можуть придбати наші Захисники та Захисниці, а також родини військовослужбовців, люди з-поміж ВПО та інші.

«У цьому будинку вартість квадратного метра одна з найнижчих на первинному ринку нерухомості – 27 900 грн. Нам вдалося втримати її попри виклики, з якими зіштовхуємося через повномасштабну війну в Україні, адже пріоритетом для нас залишається створення можливостей для вінничан за доступною ціною покращити свої житлові умови. Здати цей об’єкт в експлуатацію плануємо до кінця року. За проєктом, це десятиповерхівка з підземним паркінгом подвійного призначення. Будівля каркасно-монолітна, енергоощадна та екологічна», – додав Андрій Очеретний.

Нагадаємо, що учасники бойових дій (УБД) та особи, прирівняні до них, а також члени їхніх сімей мають право на пільги від держави.

Для того, щоб особам зі статусом учасника бойових дій отримати пільги, їм потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду України, незалежно від місця реєстрації.