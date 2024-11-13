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Квартири, елітні авто та земельні ділянки: чим володіє ексочільниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Квартири, елітні авто та земельні ділянки: чим володіє ексочільниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа
Родина Тетяни Крупи володіє компанією «Солар Інвест», яка займається альтернативною енергетикою
фото: Тетяна Крупа/Facebook

У селі Соболівка на Хмельниччині сім'я ексголови МСЕК має вісім будинків та дев'ять земельних ділянок

Сім'я ексголови Хмельницької медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяни Крупи володіє 10 земельними ділянками та дев'ятьма будинками у селі Волиця Хмельницької області. Більша частина майна була куплена протягом 2021-2022 років. Про це йдеться у розслідуванні Hromadske.

Журналісти з'ясували, що родина Крупи володіє компанією «Солар Інвест», яка займається альтернативною енергетикою. У селі Соболівка на Хмельниччині сім'я ексголови МСЕК має вісім будинків та дев'ять земельних ділянок. Там вони розмістили сонячні панелі.

Сонячні панелі родини Тетяни Крупи
Сонячні панелі родини Тетяни Крупи
фото: hromadske

Компанія «Солар Інвест» зареєстрована в маєтку у Хмельницькому, який належить чоловікові Тетяни, Володимиру Крупі.

Маєток, у якому зареєстрована компанія «Солар Інвест»
Маєток, у якому зареєстрована компанія «Солар Інвест»
фото: hromadske

Квартира родини Круп розташована на вулиці Парковій у Хмельницькому, біля річки та поряд із міським парком. У цьому парку вони зводили ресторан, відкриття якого планували на кінець 2024 року.

Міська квартира Круп розташована на вулиці Парковій
Міська квартира Круп розташована на вулиці Парковій
фото: hromadske

У журналістському розслідуванні йдеться, що родина має ще 11 ділянок у селі Моломолинці, дві ділянки у селі Рудківці, шість ділянок поблизу Слобідки Рихтівської, три у Москалівці та ще одну ділянку в селі Адамівка. Також Тетяна Крупа володіє будинком у Кам’янці-Подільському.

У сина Крупи Олександра є ділянка у селі Карпівці та ще сім у селі Шумівці, на яких збудовано п'ять будинків. Також він володіє квартирою на вулиці Інститутській у Хмельницькому.

Чоловік Тетяни Крупи має дві автівки – Porsche Cayenne 2019 і 2024 років випуску. Останнє авто не задеклароване. А син подружжя володіє Audi Q7 2016 року, куплену у 2024 році, BMW X7 2022 року випуску, куплену тоді ж, Volksvagen Touareg 2013 року випуску.

Як повідомляв «Главком», 31 жовтня Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і арештував низку майна у кримінальному провадженні за підозрою у незаконному збагаченні голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Вона досі залишається під вартою.

Як відомо, приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. 

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Теги: сім'я лікарня будинок гроші Хмельниччина нерухомість лікар Хмельницький житло корупція в Україні корупція

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Квартири, елітні авто та земельні ділянки: чим володіє ексочільниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа
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